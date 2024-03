Am 4. Mai lädt das Triestingtal zum Rad-Genuss-Tag

Radeln und genießen heißt es am Samstag, den 4. Mai, wenn zum dritten Mal der Radweg zwischen Leobersdorf und Kaumberg zum Genuss-Radweg wird.

Entlang des Triesting-Gölsental-Radwegs warten zahlreiche Highlights: Elf Erlebnis-Stationen mit Kultur, Unterhaltung und Kulinarik laden zum Absteigen und Verweilen ein, regionale Köstlichkeiten von heimischen Direktvermarktern, Live-Musik direkt vom Fahrradsattel aus genießen sowie Spiel & Spaß. Der erste Samstag im Mai bietet damit den perfekten Saisonstart für einen abwechslungsreichen Radausflug mit der Familie oder einer Freundesrunde.

„Wer sein Fahrrad jetzt noch nicht frühlingsfit gemacht hat, sollte das rasch tun“, sagt Michael Wollinger, Geschäftsführer Wienerwald Tourismus. Auf dem rund 30 km langen Genuss-Radweg gibt es heuer einiges zu entdecken und auch das Programm hält Bewährtes aus dem Vorjahr und Neues als Überraschung bereit. „Jede Etappe bietet landschaftliche und kulinarische Abwechslung für einen gemütlichen Radausflug“, so Wollinger.

Der Rad-Genuss-Tag mit seinen elf Erlebnis-Stationen hat sich als attraktives Format für Bewohner der gesamten Region bewährt, ist aber vor allem auch für überregionale Gäste einen Ausflug wert. Heuer nehmen auch Partnerbetriebe als Aussteller teil, die nicht direkt am Radweg liegen. So kann man z.B. beim PopUp Fahrrad-Stützpunkt des ÖAMTC einen gratis Radl-Check vornehmen lassen, das Schloss Hernstein hat Cake-Pops im Gepäck und in Kaumberg wartet das WILD.LIVE! Mobil der Österreichischen Bundesforste auf interessierte Besucherinnen und Besucher.

Anradeln in Fahrafeld

Die Eröffnung – das Anradeln – findet am 4. Mai um 10 Uhr beim Rückhaltebecken in Fahrafeld statt. In einem der größten Hochwasserschutzbecken in Niederösterreich neben der imposanten Triesting-Flussbettregulierung lässt sich gemütlich eine Pause einlegen. Für LEADER-Regions-Obmann Bgm. Josef Balber ist der Rad-Genuss-Tag eine runde Sache: „Das Triestingtal ist eine ideale Kulisse für ein Rendezvous mit Erholung und Entspannung. Es bietet für jeden Geschmack das Passende und heißt seine Gäste herzlich willkommen“, sagt Josef Balber.

Das „Erlebnis“ im Einklang mit der Natur und die Vielfalt der Region sind auch für Wienerwald Tourismus-Aufsichtsratsmitglied Christoph Kainz Schlüssel des Erfolgs „Der Rad-Genuss-Tag in der Erlebnisregion Triestingtal hat sich als Veranstaltungs-Highlight etabliert und vereint den Trend zum Fahrrad mit jenem zu unseren qualitativ hochwertigen regionalen Produkten.“

Für Anette Schawerda, Geschäftsführerin LEADER Region Triestingtal steht fest, dass es dieser Rad-Genuss-Tag mit seinen Angeboten in sich hat – „schließlich kann man vom „Speed-Date“ mit Kultur in der Krupp-Stadt Berndorf bis hin zum Bauernhofbesuch eine Menge erradeln und viele Facetten der Region entdecken.“ Kaffeegenuss von Meister Zenger Coffee, Getränke der Pottensteiner Craftbeer-Manufaktur Poidl-Bräu, hausgemachte Säfte, Verkostung regionaler Weine, köstlicher Kaiserschmarren und viele weitere regionale Schmankerl inklusive. Auf junge Radfans warten kreative Mal- und Spielestationen.

Jede Genuss-Station bietet ihr eigenes Programm, betreut von regionalen Ausstellern, Direktvermarktern, Bike-Fachleuten und Kulturschaffenden – bei freiem Eintritt von 10 bis 18 Uhr. Der Einstieg ins Radvergnügen ist von überall aus möglich, in beliebiger Reihenfolge und Fahrtrichtung.

Das Programm und alle Details findet man auf wienerwald.info/radgenusstag. Organisiert wird der Rad-Genuss-Tag vom Wienerwald Tourismus gemeinsam mit der LEADER Region Triestingtal und den teilnehmenden Gemeinden.