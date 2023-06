Am Schöpfwerk wird Zirkusluft geschnuppert

Nach dem umjubelten Zirkusfest vom Vorjahr in Simmering präsentiert wohnpartner am Donnerstag, den 29. Juni, in Meidling das nächste große Highlight mit einigen der herausragendsten Vertreter zeitgenössischer Wiener Zirkuskunst.

Seit 2019 bietet wohnpartner den Gemeindebau-Bewohner mit seinem Veranstaltungs-Format „Wiener Teppich“ eine Bühne in Form eines großen, roten Teppichs. Dieser wurde bereits in zahlreichen städtischen Wohnhausanlagen ausgerollt. Seither haben bereits zahlreiche Musiker, Tänzer, Artisten und Jongleure den Teppich bespielt und zum Mitmachen eingeladen. Jetzt kommt das Spektakel nach Meidling.

Spektakuläre Acts laden am 29. 6. Am Schöpfwerk die Besucher auch heuer wieder dazu ein, aktiv am Geschehen teilzunehmen und die 2Bühne2 des rund zwei Meter breiten und 100 Meter langen roten Teppichs für sich zu erobern. Dabei bewegen sich die Zuschauer gemeinsam mit den Artisten durch die Wohnhausanlage und werden so Teil der Performance.

Das Programm im Detail

15.00 bis 19.00 Uhr: „Dein Roter Teppich“ zum Mitmachen

Der Verein Fair Play präsentiert eine Seifenblasenwerkstatt für Klein & Groß. Die „Comics Box“ lädt zum Lesen und Zeichnen auf der Wiese ein. Mit „Open Science“ kann man Naturwissenschaft anhand anschaulicher praktischer Experimenten erleben und beim Riesenschach begegnen sich Alt und Jung auf spielerische Weise.

19.00 bis 21.30 Uhr: Start der Zirkus-Show mit elf Stationen

Auch heuer erwarten das Publikum wieder mitreißende Acts der Gruppe „Rhizomatic Circus“. Die Bandbreite reicht von Jonglage über Akrobatik am Boden und in der Luft bis zu Clownerie. Zum großen Finale präsentiert Kulturlabor Gemeindebau eine spektakuläre Feuershow.

Termin: Donnerstag, 29. Juni 2023, ab 15.00 Uhr, Zirkus Show von 19.00 bis 21.30 Uhr

Ort: Am Schöpfwerk 29, Start beim Durchgang nahe Stiege 12, 1120 Wien

Eintritt frei!

Weitere Infos: www.kulturlabor-gemeindebau.at