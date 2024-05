Am Sonntag Staus und Sperren wegen eines Lauf-Events

Morgen, am 5. Mai 2024, werden großräumige Sperren wegen des Wings for Life Runs in Teilen Wiens zu Umleitungen, Straßensperren und Staus führen.

Vorweg: Alle Stadtautobahnen (ausgenommen die Abfahrten zum Zentrum auf der A23) sind zu jeder Zeit frei befahrbar. Aber es kommt zu zeit- und abschnittsweisen Sperren auf der gesamten Laufstrecke.

Hier wird gesperrt

So wird etwa der Ring zwischen Operngasse und Schottengasse von 10:00 bis 15:30 Uhr nicht befahrbar sein. Außerdem sind die Linke Wienzeile zwischen Getreidemarkt und Gürtel sowie der Innere Gürtel selbst zwischen Linke Wienzeile und Mariahilfer Straße von 12:45 bis 14:15 Uhr gesperrt. Von 13:45 bis 15:00 Uhr sind auch die Abfahrten Zentrum der Südost Tangente (A23) bzw. von der Ostautobahn (A4) von der Sperre betroffen. ÖAMTC-Experten empfehlen, bei Fahrten in die Innenstadt die U-Bahnen zu nutzen.

Die Route im Detail

Rathausplatz – Ring – Franz-Josefs-Kai – Ring – Operngasse – Friedrichstraße – Linke Wienzeile – Gumpendorfer Gürtel – Mariahilfer Gürtel – Mariahilfer Straße – Babenbergerstraße – Ring – Hohenstaufengasse – Liechtensteinstraße – Alserbachstraße – Roßauer Lände – Franz-Josefs-Kai – Uraniastraße – Obere Weißgeberstraße – Dampfschiffstraße – Weißgerberlände – Erdberger Lände – Ludwig-Kößler-Platz – Stadionbrücke – Stadionallee – Lusthausstraße – Prater Hauptallee – Praterstern – Lassallestraße – Reichsbrücke – Wagramer Straße (Gegenfahrbahn) – Arbeiterstrandbadstraße – Am Rollerdamm – Steinitzsteg – Donauinsel Richtung NÖ.

Aktuelle Verkehrsinformation auch auf der ÖAMTC-App bzw. auf Trafficalert.