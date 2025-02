Am Valentinstag geht die süße Liebe durch den Magen

Pünktlich zum Valentinstag bringt die familiengeführte Traditionsbäckerei Ströck am 13. und 14. Februar 2025 die Liebe auf den Teller – mit dem exklusiven Valentins-Croissant.

Wie jedes Jahr liegt rund um den 14. Februar Liebe in der Luft, und weil diese bekanntlich auch durch den Magen geht, hat Ströcks Meisterbäcker Pierre Reboul das Valentins-Croissant mit viel Hingabe kreiert, um den Valentinstag unvergesslich zu machen. Das Valentins-Croissant überzeugt mit einer zarten Füllung aus hausgemachter Himbeermarmelade und cremiger Vanillecreme, umhüllt von buttrig, flaumigem Teig. Optisch begeistert es mit essbaren Blüten und einem Hauch Pistazien. Die Extragröße macht es zudem perfekt zum Teilen mit dem Lieblingsmenschen.

Exklusiv für den Valentinstag

Ob als süße Überraschung zum Frühstück oder als romantisches Highlight am Nachmittag – das Valentins-Croissant ist die perfekte Geste, um Liebe zu schenken. Das Valentins-Croissant ist nur am 13. und 14. Februar 2025 exklusiv in allen Ströck-Filialen und allen Ströck-Feierabend-Bäckereien zum Preis von 3,90 Euro erhältlich.

„Manchmal sagt ein Croissant mehr als tausend Worte – unser Valentins-Croissant ist die süßeste Art, ‚Ich liebe dich‘ zu sagen.“, sagt Meisterbäcker Pierre Reboul.

Weitere Informationen zum Valentins-Croissant gibt es auf stroeck.at/valentins-croissant