Zieglergasse wird im September wieder zur Literaturmeile

Im 7. Bezirk können sich Literaturbegeisterte schon jetzt vorfreuen, denn am 13. September wird die Zieglergasse erneut zu einem Ort, an dem Lesungen, Live-Musik und mehr geboten werden.

Ein abwechslungsreiches Programm ist auch bei der 6. Ausgabe des Festivals “Literaturmeile” geplant, das am 13. September ab 14 Uhr wieder in der beliebten Zieglergasse stattfinden wird – Wiens erster klimafitter Straße. Der öffentliche Raum verwandelt sich in bereits gewohnter Manier zu einer Veranstaltungsmeile für alle Kulturinteressierten. Lesungen, Live-Musik, Performances, Workshops sowie ein buntes Kinderprogramm erwartet die Besucher:innen. Mehr als 50 Künstler:innen treten in über zehn Locations auf – darunter die Hauptbühne an der Ecke Westbahnstraße, „Zur Stadt Krems“, Lyrik hinterm Tresen („Rinkhys Delikatessen Bar“) und die Bühne der Indie-Verlage („toma tu tiempo“).

Programm punktet mit Vielfalt

Auf der Hauptbühne wird die “Literaturmeile” mit einem Konzert von Musikerin Resi Reiner eröffnet. Es folgen hier außerdem literarische Darbietungen von Simone Buchholz und Monika Helfer – sowie eine In-memoriam-Lesung, die Barbara Frischmuth gewidmet ist.

In „froemmel’s conditorei“ stehen Lesungen von Tarek Leitner, Simone Hirth, Christian Scherl und Ursula Knoll auf dem Programm. Ein Tagebuch-Slam von Diana Köhle und ein Kabarettauftritt von Josef Jöchl werden unter anderem im Lokal “Zur Stadt Krems” geboten.

Vor dem Lokal „toma tu tiempo“ kann man Hanno Millesi und Isabella Straub zuhören, während in „Rinkhys Delikatessen Bar“ Semier Insayif und Caca Savic das Publikum mit ihren Texten begeistern.

Bei kleinen Literaturfans wird ebenfalls für Unterhaltung gesorgt: Auf der Kinderbühne gibt es ein Kinderkonzert – und “Philosophieren mit Kindern” lädt die Kids zum Mitmachen ein. Auch die Illustrations- und Zeichenworkshops im “Flash Mädchencafé” richten sich an junge Besucher:innen.

„Die Zieglergasse steht sinnbildlich für eine moderne, klimafreundliche Stadtgestaltung, die Lebensqualität und neue Begegnungsräume schafft. Mit der ‘Literaturmeile’ wird dieser Raum zur Bühne für Literatur, Austausch und gemeinsames Erleben”, motiviert Bezirkschef Markus Reiter zum Vorbeikommen.

Das ganze Programm auf: literaturmeile.at