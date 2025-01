Anmeldestart: Ehrenamtswoche lädt zum Mitgestalten ein

Unter dem Motto „Einfach machen!“ startet die Anmeldephase für die 5. Wiener Ehrenamtswoche. Vom 16. bis 18. und 23. bis 25. Juni 2025 können Schüler ehrenamtliches Engagement hautnah erleben. Gemeinnützige Vereine, Organisationen und Institutionen sind aufgerufen, bis zum 16. März ihre Projektideen einzureichen.

Ein Aufruf für mehr gesellschaftliches Engagement

„Ehrenamt ist die Basis für eine solidarische Gesellschaft“, betont Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, der die Schirmherrschaft für die Ehrenamtswoche übernommen hat. Schüleri aller Schulstufen können während der Aktionswoche in vielfältigen Projekten aktiv werden: Ob Walzertanzen mit Seniorinnen, Müllsammeln auf der Donauinsel oder Nachhilfe für jüngere Kinder – die Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen, sind ebenso bunt wie die Stadt selbst. In den vergangenen vier Jahren waren bereits über 15.300 Schüler aus mehr als 600 Schulklassen beteiligt und haben so nicht nur Gutes bewirkt, sondern auch ihre sozialen Kompetenzen gestärkt.

Gemeinsam Gutes tun: Projekte mit Mehrwert gesucht

Gemeinnützige Organisationen sind eingeladen, kreative und nachhaltige Projektideen einzureichen, die Schülern eine aktive Mitarbeit ermöglichen. „Die Wiener Ehrenamtswoche bringt junge Menschen mit wichtigen gesellschaftlichen Themen in Kontakt. Begegnungen, wie sie etwa beim Kochen für obdachlose Menschen oder bei Handyberatungen für Senioren entstehen, hinterlassen bleibende Eindrücke bei Jugendlichen und Organisationen gleichermaßen“, erklärt Maria Wildfellner, Projektleiterin bei Wienxtra.