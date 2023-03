Anmeldung für den Wiedner Ferienspaß startet wieder

Die Vorfreude auf den Sommer kann nicht früh genug ­beginnen! Deshalb startet nun am Dienstag, den 14. März, ab 9 Uhr die Anmeldung für die beliebten Wiedner Sommer­wochen. Diese werden von der Bezirksvorstehung Wieden organisiert. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren werden jeweils eine Woche lang ­kostenlos betreut.

Entlastung

Die Wiedner Sommerwochen wenden sich speziell an ­Familien mit berufstätigen Eltern. „Den Kindern wird ein spannendes und abwechslungsreiches Programm geboten und gleichzeitig sollen die ­Familien entlastet werden. Die Ferienbetreuung findet in den ersten vier Ferienwochen im Juli im Amtshaus Wieden statt. Jede Woche hat ein eigenes Motto“, freut sich Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl. Die Betreuung der Kinder erfolgt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wiener Fami­lienbundes. Das Angebot gilt von Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr und ist kostenlos, lediglich für die Verpflegung (Mittagessen, Jause etc.) werden 45 Euro pro Woche eingehoben.

Eine Woche pro Kind

Jedes Kind kann eine Woche lang an der Ferienbetreuung teilnehmen. Das Angebot ist auf 20 Kinder pro Woche begrenzt. Die Kinder haben in der ersten Woche die Möglichkeit, in die Welt der Medien und des Journalismus einzu­tauchen. In der zweiten Woche stehen Natur und Gesundheit im Mittelpunkt. In der dritten Woche können die Kinder ihrer Kreativität bei Theater, Musik und Tanz freien Lauf lassen. Zum Abschluss stehen dann in der vierten Woche die Themen Forschung und Entdecken auf dem Programm.

Anmelden kann man sich ab Dienstag, den 14. März, um 9 Uhr telefonisch unter der Tel. 01/4000 04117 oder per E-Mail: post@bv04.wien.gv.at.