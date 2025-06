Mühlgasse: So wird die Fußgängerzone!

Eine Mehrheit der Wiedner:innen hatte sich für die Umgestaltung der Mühlgasse ausgesprochen. Anfang Juni wurden konkrete Pläne vorgestellt.

Über 60 Prozent der Bezirksbewohner:in­nen hatten einen klaren Wunsch: Die Mühlgasse soll zur Fußgängerzone werden. Zu diesem Ergebnis kam eine Bürger:innen­betei­ligung im vergangenen Jahr. Jetzt nehmen die Pläne zur Umgestaltung Form an.

Mehr Grünraum

Der Abschnitt zwischen Preßgasse und Schikanedergasse soll in Zukunft vor allem durch mehr Grün punkten – und so für mehr Lebensqualität im Zentrumsbezirk Wieden sorgen. Ganz nach dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ sind neun klimafitte Stadtbäume, mehrere Hochstammsträucher und rund 190 m² Grünbeete geplant. Zusätzlich sind vier neue Bäume und rund 70 m² Grünbeete zwischen Heumühlgasse und Preßgasse möglich sowie ein Baum an der Ecke Preßgasse. In Summe können knapp 1.350 m² Asphalt entsiegelt werden.

Weniger Verkehr

Im Zuge der Neugestaltung werden die Parkplätze in dem Abschnitt entfallen – Anrainerparkzonen stehen jedoch in der Umgebung zur Verfügung. Einsatz- und Lieferfahrzeuge sowie die Müllabfuhr können weiterhin zufahren. Ein Angleichen des Straßenniveaus auf eine durchgehende Höhe schafft mehr Barrierefreiheit.