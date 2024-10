Apfel, Birne & Co: Obstbaumtag im Lainzer Tiergarten

Am 12. Oktober 2024 dreht sich im Lainzer Tiergarten alles um alte Obstsorten und nachhaltiges Gärtnern. Bäume kaufen, Raritäten bestimmen lassen und nützliche Tipps und Tricks erfahren – alles bei freiem Eintritt!

Rund um das Thema Obst aus der Region dreht es sich bei dieser Veranstaltung für die ganze Familie. „Mit dem Obstbaumtag wollen wir Gartenbesitzern zeigen, welch großes Angebot an verschiedenen heimischen Obstsorten es gibt und welche Sorten in welchem Garten am besten gedeihen. Mit dem Anbau alter Obstsorten leisten Sie auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der ökologischen Vielfalt im Wienerwald“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Sortenbestimmung – Obstbäume für die Artenvielfalt

Obstbäume haben im Wienerwald eine lange Tradition. Gibt es doch rund 800 verschiedene Apfelsorten in Österreich, darunter so klangvolle Namen wie Renetten und Kalville, Rosenapfel und Rodauner Goldapfel. Alleine im UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald konnten mehr als hundert Apfelsorten nachgewiesen werden. Apropos Nachweisen – auch heuer gibt es am Obstbaumtag des Biosphärenpark Wienerwald die Möglichkeit mitgebrachte Früchte aus dem Garten bestimmen zu lassen. Bitte dafür mindestens fünf typische Früchte von jedem Obstbaum mitbringen!

Obstraritäten, naturnahes Gärtnern und Bastelspaß

Obst- und Gartenfreunde erwartet ein buntes Programm am Obstbaumtag des Biosphärenpark Wienerwald Managements und dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien. Heimische Baumschulen bieten regionstypische Obstgehölze zum Kauf an und beraten Besucher bei Sortenwahl, Pflanzung und Pflege. Die anwesenden Experten bieten auch Beratung zu Baumpflege und Tipps für die Pflanzung an. Außerdem gibt es kulinarische Schmankerln, alte Obstsorten und Obstsäften, die für das leibliche Wohl sorgen. Ein zum Thema passendes Bastel-Programm wird für die kleinen Besucher geboten. So können schon die Kleinsten die Vielfalt an heimischen Obstsorten und den Lebensraum Streuobstwiese erkunden. Ob beim Basteln eines Nützlingshotels oder beim Obst-Quiz, Spaß und Spannung kommen nicht zu kurz.

12. Oktober 2024, 12–17 Uhr

Lainzer Tiergarten

Lainzer Tor, 1130 Wien

Mehr zur Biosphärenregion Wienerwald: www.bpww.at