Appell gegen Gewalt: Ringturmverhüllung von Helnwein

Ein weithin sichtbares Zeichen in der Innenstadt: Starkünstler Gottfried Helnwein verwandelt im Herbst den Wiener Ringturm in einen überdimensionalen Aufruf gegen Gewalt. Auf 3000 Quadratmetern macht Helnwein Gewalterfahrungen von Frauen und Kindern nachdrücklich sichtbar.

Helnweins Werk „My Sister“ zeigt das blutverschmierte Gesicht eines Mädchens in überlebensgroßen Proportionen an zwei Fronten des Ringturms. Seine Augen sind fest verschlossen vor dem, was sich unseren Blicken entzieht, nur um sie im nächsten Augenblick wieder zu öffnen und dem Horror des Erlebten fest in die Augen zu schauen. Fünf Jahre nach seiner ersten Verhüllung kommt es somit zur zweiten Kooperation mit dem Künstler.

Ein starkes Zeichen am Ringturm

„Kaum ein Künstler der Gegenwart ist dafür besser geeignet als Gottfried Helnwein, Gewalt auf so eindringliche Weise zu thematisieren. Mit diesem Kunstwerk ist ein starkes Zeichen verbunden: Gewalt – ob physischer, psychischer oder virtueller Natur – darf niemals toleriert werden. Die Zivilgesellschaft ist dazu aufgerufen, eindeutig Stellung zu beziehen“, sagt Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. Weitere Infos: wst-versicherungsverein.at