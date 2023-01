Arbeitslosigkeit in Wien im Dezember gesunken

Wie das AMS Wien meldete, waren im Dezember 2022 in Wien rund 116.000 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind um 8,4 Prozent weniger als im Jahresvergleich. Gut 32.000 Personen befanden sich in AMS-Schulungen.

Während um 11 Prozent weniger Menschen über 50 Jahren arbeitslos oder in Schulung sind, sind um 1,5 Prozent mehr Menschen und 25 Jahren beim AMS gemeldet. Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in Wien im Dezember im Bau um 0,9 Prozent gesunken, in der Warenproduktion um 7,3 Prozent, im Einzelhandel um 10,3 Prozent und in Hotellerie und Gastronomie um 16,6 Prozent. Derzeit sind rund 900.000 Menschen in Wien unselbstständig beschäftigt.