Argentinierstraße: Die erste Umbauphase startet

Nach intensiver Planung geht die Neugestaltung der Argentinierstraße Mitte November in die erste von fünf Umbauphasen.

An die Spaten, fertig – los! Es ist so weit, die Argentinierstraße bekommt einen neuen Look – und wird abschnittsweise zur Fahrradstraße umgestaltet, auf der sich Fahrradfahrende und Autos die Fahrbahn teilen. Expertise holte man sich in den Niederlanden, also bei den absoluten Experten in Sachen Fahrradwege. Eine klare Trennung zwischen Fuß- und Radverkehr erhöht die Sicherheit für Passanten, die durchgehend rot eingefärbte Fahrbahn sorgt dabei für besondere Aufmerksamkeit. Das Pflanzen von rund 100 neuen Bäumen und Pflanzenbeeten wertet die Straße zusätzlich auf.

Erste Bauphase

Mitte November fällt der Startschuss für die erste Bauphase zwischen Karlskirche und Gußhausstraße sowie in der Plößlgasse Ecke Prinz-Eugen-Straße. Die Fertigstellung dieses ersten Abschnitts soll bis März 2024 erfolgen – dieser ist dann auch wieder für den Verkehr freigegeben. Der Gesamtumbau der Argentinierstraße ist bis Dezember 2024 anberaumt.