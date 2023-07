Art Vienna: Moderne Kunst in Orangerie Schönbrunn

Die Messe für internationale zeitgenössische Kunst, Klassische Moderne und Design setzt von 15. bis 17. September wieder auf Schönbrunn – und auf Nachhaltigkeit!

Die Art Vienna geht auch heuer im imperialen Ambiente der Orangerie in Schönbrunn über die Bühne. 25 Top-Aussteller, darunter einige Neuzugänge, präsentieren nationale und internationale zeitgenössische Kunst. Hochkarätige Werke arrivierter Künstler, aber auch junge Positionen werden gezeigt. Der künstlerische Bogen reicht von Malerei über Fotografie bis hin zur Skulptur.

Kunst in einem Wiener Architektur-Juwel

„Wir freuen uns wieder erlesene zeitgenössische Kunst im wunderbaren historischen Ambiente der Orangerie präsentieren zu dürfen. Dieses Architektur-Juwel verleiht der Kunst besondere Strahlkraft“, so die Veranstalterin Alexandra Graski-Hoffmann. Die Orangerie überzeuge nicht nur durch die perfekten Räumlichkeiten, sondern auch durch ihre Infrastruktur.

Neue Systeme für Nachhaltigkeit

Auch das Thema Nachhaltigkeit ist der Organisatorin wichtig. Maßnahmen gibt es bei der Messeplanung und -umsetzung vom Transport über Drucksorten bis hin zum Messebau. „Gemeinsam mit unserem Partner haben wir ein neues System für Messestände entwickelt, bei dem wir die üblichen Stoffbespannungen durch gestrichene Wände ersetzen. So sparen wir Stofftapeten in der Größe eines Fußballfeldes ein“, so Grafik-Hoffmann. www.artvienna.org