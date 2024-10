Asiatisches Erntedankfest wurde erstmals in Favoriten gefeiert

Das Amtshaus Favoriten verwandelte sich in einen lebendigen Treffpunkt der Kulturen. Im Festsaal des Bezirksamts feierten über 200 Gäste das vom Verein „Asiatische Gemeinschaft in Österreich“ organisierte „Asien in Wien“-Fest.

Das „Asien in Wien“-Fest ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Wiener Kulturkalenders und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. In diesem Jahr steht der Erntedank im Zentrum des Festes. Erntedank-Feste werden mit lokalen Unterschieden in vielen asiatischen Kulturen gefeiert. In China beispielsweise wird das Erntedank-Fest auch als Mond-Fest bezeichnet, in Korea als Chuseok, in Thailand als Loy Krathong.

Es ist ein Fest, das die Familie, Dankbarkeit und die harmonische Verbindung zwischen Himmel, Erde und Menschheit zelebriert. Heuer wurde es gemeinsam mit über 200 Gästen in Favoriten gefeiert. Dazu Bezirksvorsteher Marcus Franz: Dieses Fest fand heuer zum ersten Mal in Favoriten statt. Gemeinsamen fanden alle Teilnehmer aus den unterschiedlichsten asiatischen Ländern wunderbar zusammen.“

Fest der Kulturen

Über 32.500 Wiener haben eine asiatische Herkunft. So bot auch das diesjährige Fest ein abwechslungsreiches Programm. Neben kulinarischen asiatischen Spezialitäten gab es ein vielfältiges Bühnenprogramm mit u. a. dem gerade sehr populären Pogo Pogo Line Dance, einem chinesischen Mondscheinchor und traditionellen uigurischen Tänzen.

„Das Fest in Favoriten bringt Menschen aus ganz Asien zusammen. Es ist ein Zeichen unserer Stadt, in der Vielfalt und Gemeinsamkeit Hand in Hand gehen. Diese Vielfalt bedeutet, dass Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen gemeinsam in unserer Stadt leben und arbeiten. Und genau hier liegt die Stärke Wiens: unser Zusammenhalt trotz der Unterschiede“, sagte Stadtrat Christoph Wiederkehr in seiner Begrüßung.