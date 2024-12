Landstraße: Im Transformer „brodelt” die Forschung

Vorweihnachtliche Aktivitäten und ein Ausblick auf 2025 versprechen spannende Aktivitäten in der „Forscherküche” zum Aktivwerden in der Landstraße – für junge Forscherinnen und Forscher.

Im Transformer Co-Creation-Space erkunden Studierende und Wissenschaftler der TU Wien für und gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Themen wie Klima und Energie, Klimawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft. So werden Kindern und Jugendlichen Forschungsthemen kreativ und spielerisch vermittelt.

Bedürfnisdetektive – Auf Spurensuche im Flohmarkt-Wild-West

Am Sonntag, 15.12., 11–13 Uhr, sind alle jungen Forscher eingeladen, den Flohmarkt „Wild im West“ gemeinsam unter die Lupe nehmen! Ihr werdet echte Bedürfnisdetektive und findet heraus, was die Besuchergerne kaufen und verkaufen – und warum. Taucht ein in spannende Geschichten und Wünsche der Menschen hinter den Flohmarktschätzen. Ein kreativer Workshop für alle kleinen Forscherinnen!

Kinderweihnachtsfeier mit Weihnachtswerkstatt im Transformer

In der offenen Weihnachtswerkstatt wird fleißig mit 3D-Druckern, Stickmaschinen & Co. an originellen Weihnachtsgeschenken gebastelt. Am Montag, 16.12., 15-!8 Uhr, gibt es zusätzlich Punsch, Kekse und Co. für eine kleine Weihnachtsfeier. Hier können Kinder ab 8 Jahren gerne mitbasteln, plaudern und die Werkstatt in weihnachtlicher Atmosphäre testen – alle sind willkommen!

Jänner-Workshops zu Plastik, Verpackungen und Smartphones

Im Jänner haben Prof. Archodoulaki’s Team (Maschinenbau) und Bianca Köck (Chemie) spannende Workshops für die Materialmine mit Forschungsstationen geplant. Themen: Kunststoffe, Verpackungen und Smartphones – es wird lehrreich und kreativ! Am 10. Jänner (15–17 Uhr, ab 8 Jahren) dreht sich alles rund um Kunststoffe – Wissenscheck, Recycling-Test und Untersuchen von Mikroplastik inklusive. Der Masse an Verpackungen und verwendeten Materialien geht man am 15. Jänner (15–17 Uhr, ab 8 Jahren) auf den Grund. Für alle ab 10 Jahren bietet der Workshop „Das Leben eines Smartphones“ (21. Jänner, 15–17 Uhr) die Möglichkeit, die Nachhaltig des eigenen Handys zu überprüfen.

Im Februar: Möbel aus Abfall und das richtige Wohlfühlklima

Ab Februar lädt der Transformer jeden Montag von 15 bis 18 Uhr zur offenen Werkstätte. Kreativität steht im Vordergrund, und es wird direkt mit einem Highlight gestartet! Am 3. Februar gibt es ein Open House in der Kreationsküche. Hier könnt ihr coole Möbel und Werkstücke aus Abfallstoffen herstellen, die in der Materialmine gesammelt und zerlegt wurden. Mit einfachen Methoden lernt ihr am 7. und 14. Februar im Workshop „Wohlfühlklima: Messe deinen Raum“, wie man Räume gemütlicher und gesünder gestalten kann.

Online gibt es die Möglichkeit, sich für die kostenlosen Aktivitäten anzumelden (ist aber nicht zwingend erforderlich): transformer.project.tuwien.ac.at/

Transformer Co-Creation Space

Rennweg 89a, 1030 Wien

Foto: Freepik.com