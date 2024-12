Kronehit-Kindertraum: Ö3 und Bürgermeister setzen Zeichen!

Jedes Jahr setzt sich Kronehit in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kindertraum dafür ein, die Wünsche schwerkranker Kinder wahr werden zu lassen. Das Motto in diesem Jahr: Hände schütteln – nahbar, persönlich, ehrlich und einfach schön!

Am vergangenen Montag starteten Meinrad Knapp, Marlen Birner und Captain Luke ihren einwöchigen Roadtrip quer durch Österreich. Der Auftakt fand am Wiener Stephansplatz statt, wo Dompfarrer Toni Faber die Hände der Morningshow Crew segnete. Von dort aus ging es weiter durchs Land, mit dem Ziel, möglichst viele Hände zu schütteln. Denn pro geschüttelter Hand fließt 1 Euro in den Spendentopf – ein Versprechen, das durch Handschläge bestätigt wird!

Höhepunkt im Wiener Rathaus

Am Finaltag des „Kronehit Kindertraum“ standen noch zwei große Highlights auf der Agenda: Michael Ludwig und Konkurrent Ö3. Der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann lud die Morningshow-Crew ins Wiener Rathaus ein und freute sich darauf, ebenfalls Hände für den guten Zweck zu schütteln. „Ich finde es toll, dass ihr euch so sehr für Kinder mit Behinderung oder schwerer Krankheit einsetzt. Es ist schön, wenn wir vor Weihnachten alle etwas näher zusammenrücken und gemeinsam etwas Gutes tun“, zeigt sich Michael Ludwig begeistert von der Aktion.