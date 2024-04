Kleingeld summiert sich zu einer großen Spende

Im vergangenen Jahr wurde in Wiener SPAR-Märkten für die St. Anna Kinderkrebsforschung gesammelt. Es kam ein Betrag von 52.889,55 Euro zusammen.

SPAR ist langjähriger Partner der Krebshilfe und überreichte nun insgesamt € 52.889,55 an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Gesammelt wurde im Kassenbereich von 142 SPAR, EUROSPAR oder SPAR-Gourmet-Filialen in Wien. Hier konnten die Kunden ihr Kleingeld in Sammelboxen für den guten Zweck spenden.

„Jeder Cent zählt – denn auch Kleingeld kann zur großen Spende werden. Das haben unsere Kunden und Mitarbeiteren im letzten Jahr bewiesen und mit den Spendenboxen an den Kassen diesen großartigen Betrag möglich gemacht. DANKE für dieses soziale Engagement!“, betonte SPAR-Geschäftsführer Alois Huber beim Überreichen des Spendenschecks.