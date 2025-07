Meidling: Der Vierthalerpark wurde nun klimafit gemacht

Der rund 2.000 m2 große Vierthalerpark in Meidling hat von den Wiener Stadtgärten eine klimafitte Auffrischung erhalten.

5 Baumpflanzungen, 3 begrünte Pergolen, helle Bodenbeläge sowie ein cooler Wasser-Matsch-Sandbereich sorgen in der grünen Oase inmitten des 12. Bezirks jetzt für noch mehr Aufenthaltsqualität – besonders an heißen Tagen. Zudem zeigt die Neugestaltung, wie auch in kleineren Parkanlagen Nutzungsmöglichkeiten für verschiedene Generationen angeboten werden können: So wurden neue Spielmöglichkeiten für Kinder unterschiedlicher Altersstufen geschaffen, 3 neue Calisthenics-Geräte bieten ein Trainingsprogramm für Sportler und daneben laden neue Sitzgelegenheiten dazu ein, in der Grünoase zu verweilen und Erholung zu finden.

„Besonders schön ist es, dass der neugestaltete Vierthalerpark jetzt pünktlich zum Ferienbeginn eröffnet werden kann und so für viele Kinder ein idealer Ort für schöne Stunden in den Sommermonaten sein wird“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Auch Bezirksvorsteher Wilfried Zankl freut sich über die Erneuerung: „Im neuen Vierthalerpark stecken die Wünsche und Ideen der Meidlinger, die sich aktiv in die Neugestaltung eingebracht haben. So ist ein echtes öffentliches Wohnzimmer für alle entstanden, besonders für diejenigen ohne eigenen Garten oder Balkon.”

Die klimafitte Neugestaltung im Detail

Ein besonderes Augenmerk der Neugestaltung lag auf Begrünung sowie der Erneuerung des Bodenbelages, um der Hitze des Sommers entgegenzuwirken: So konnten insgesamt 230 m2 entsiegelt und begrünt werden. Als Blickfang wurden insgesamt 129 m2 große Gräser- und Staudenbeete errichtet. Diese werten nicht nur die Grünanlage optisch auf, sondern bieten zudem wertvollen Lebensraum sowie Nahrung für Insekten und Vögel mitten in der Stadt.

Daneben wurde der Park mit hellem Pflaster ausgestattet, das sich bei Sonneneinstrahlung weniger stark aufheizt und auch bei Regen versickerungsfähig ist. Zudem haben die Wiener Stadtgärten erstmalig die Wandfläche eines angrenzenden Privatbaus begrünt. Diese Maßnahme erfolgte in enger Abstimmung mit der Eigentümerschaft.

Action für Klein und Groß

Damit Kinder nun noch mehr Freude an der Parkanlage haben, wurde unter anderem die Sandkiste vergrößert und teilweise beschattet. Ein neuer Wasser-Matsch-Sandbereich sorgt hierbei für abwechslungsreichen und erfrischenden Spielespaß. Zudem wurden Schaukeln sowie ein Spielhäuschen mit Rutsche und mehreren Aufstiegsmöglichkeiten zum Klettern errichtet.

Zwei Tischtennis-Tische bleiben weiterhin erhalten. Wer auf der Suche nach weiteren sportlichen Herausforderungen ist, kann die neuen Calisthenics-Geräte nutzen. Mit einer Bauchmuskelbank, einer Sprossenleiter oder einem Barren ist ein gezieltes Training der Körpermitte sowie dem Oberkörper möglich. Nach dem Spielen oder Sporteln verspricht ein neuer Trinkbrunnen willkommene Erfrischung.

Die Wünsche der Bevölkerung standen von Beginn an im Mittelpunkt der Planung. Bereits seit März 2023 hat das GB*Stadtteilbüro Wünsche und Anregungen der künftigen Parknutzer gesammelt. Viele dieser Rückmeldungen sind direkt in die Planung eingeflossen. So konnten u. a. die Wünsche nach Gräser- und Staudenbeeten, weiteren Bäumen, einem Trinkbrunnen sowie dem Spiel- und Sportangebot umgesetzt werden.