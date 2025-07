Gemma Zukunft: Geführte Spaziergänge zur Stadt-Entwicklung

Das Spaziergangs-Programm „Gemma Zukunft“ gibt einzigartige Einblicke in die Wiener Stadtentwicklung und Stadtplanung. Die kostenlosen Spaziergänge und Radtouren werden noch bis Oktober angeboten.

Wie wird Wien in Zukunft aussehen? Auf diese Frage möchte “Gemma Zukunft” eine Antwort geben. Noch bis Oktober veranstaltet die Wiener Stadtentwicklung und Stadtplanung kostenlose Spaziergänge und Radtouren zu Orten, an denen Sie die Zukunft der Stadt schon heute erleben können.

Ob Verkehrsplanung, Logistik in der Stadt oder Anpassung an den Klimawandel – die Themen bei Gemma Zukunft sind vielfältig und spannend. Gemeinsam mit Experten der Stadt Wien und erfahrenen Guides erhält man auf jedem Spaziergang einzigartige Einblicke in die Wiener Stadtentwicklung und -planung.

Dabei ist es egal, ob Stadtentwicklung für Sie ein Fremdwort ist oder ob Sie bereits Experte auf diesem Gebiet sind. Bei Gemma Zukunft sind alle dazu eingeladen, Wien neu zu entdecken.

Alle Termine und Anmeldungsmöglichkeiten gibt es unter www.wienzufuss.at/gemma-zukunft