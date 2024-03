Stadtwanderweg: Wo es 1,2 Kilometer in die Tiefe geht

Wien Kanal lädt zum ersten unterirdischen Stadtwanderweg. Von 4. bis 6. April wird Wien bei „Tage der offenen Kanalröhre“ unterwandert – im Wiental-Kanal, dem größten Abwasserkanal Österreichs.

Die Stadt Wien bietet 14 Stadtwanderwege in Wien und Umgebung. Nun kommt temporär ein neuer dazu: Der unterirdische Stadtwanderweg „minus eins“. Statt spektakulärer Aussichtspunkte oder Waldwiesen geht es auf diesem kürzesten und tiefst gelegenen Wanderweg in die Stadt unter der Stadt.

Denn Wien Kanal bietet von 4. bis 6. April 2024 erstmals die Möglichkeit, den Wiental-Kanal, den größten Abwasserkanal Österreichs, zu begehen. Die 1,2 Kilometer lange und 35 Meter tiefe Strecke beginnt im 1. Bezirk am Karlsplatz beim Girardipark und endet im Ernst-Arnold-Park im 5. Bezirk.

„Eine seltene Gelegenheit aus einem besonderen Anlass“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Wir arbeiten am größten Gewässerschutzprojekt der Stadt. Der Vollausbau des Wiental-Kanals mit einer Länge von neun Kilometer schützt zukünftig den Wienfluss vor Verschmutzung bei starkem Regen. Ich lade die Wienerinnen und Wiener an diesen drei Tagen ein, sich ein Bild von diesem Projekt zu machen“, so Czernohorszky weiter.

Möglich ist die „Unterwanderung“ der Stadt während der Revision des bestehenden Teils des Wiental-Kanals. „Einmal im Jahr wird der Wiental-Kanal von uns gereinigt und inspiziert. Am Ende dieser Arbeiten, kurz bevor wir ihn wieder in Betrieb nehmen, bietet sich diese einmalige Gelegenheit“ erklärt Wien Kanal Direktor Andreas Ilmer. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig, die Tour kann nur bei trockenem Wetter stattfinden.

Zeit und Ort

Donnerstag 4. bis Samstag, 6. April 2024 jeweils 10 bis 17 Uhr (letzter Einlass)

Achtung: Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt!

Treffpunkt im 1. Bezirk, am Karlsplatz-Girardipark, vis-a-vis Friedrichstraße 6

Anmeldung