Schlusssteinlegung im Grätzl rund um die Alte Post

Ein weiteres “Raus aus dem Asphalt”-Projekt der Stadt wurde im 1. Bezirk zum Abschluss gebracht: Die Postgasse wurde zur klimafitten Fußgängerzone, die Dominikanerbastei begrünt und verkehrsberuhigt.

In den letzten Jahren wurde das Grätzl rund um die Alte Post in der Inneren Stadt grundlegend umgestaltet. Doch mit den störenden Bauarbeiten ist es nun vorbei – denn mit der Schlusssteinlegung wurde ihnen jetzt offiziell ein Ende gesetzt. Das Ergebnis wird Bewohner:innen wie Wien-Besucher:innen gleichermaßen erfreuen: “Mit der neugestalteten Postgasse und der begrünten Dominikanerbastei erweitern wir in der Innenstadt die hochwertigen, gekühlten Aufenthaltsbereiche. Insgesamt 36 neu gepflanzte Bäume spenden hier künftig Schatten, über 3.300 m² Fläche wurden entsiegelt, neue Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein, und die Verkehrsberuhigung bringt mehr Ruhe und Aufenthaltsqualität für Fußgänger:innen ins historische Grätzl”, zeigt sich auch Mobilitätsstadträtin Ulli Sima begeistert. Außerdem bieten sichere Radverbindungen künftig mehr Komfort für alle Wiener:innen, die klimafreundlich durch die Stadt fahren.

Wünsche respektiert

Besonders stolz ist Bezirksvorstejer Markus Figl auf die Tatsache, dass es bei der Planung des “Raus aus dem Asphalt”-Projekts geglückt ist, die Anrainer:innen von Anfang an mit einzubeziehen – und ihre Wünsche und Vorstellungen zu berücksichtigen: “Die Maßnahmen führen dazu, dass die künftigen Hitzesommer besser bewältigt werden, und dies sowohl mit dem Weltkulturerbe als auch mit den notwendigen Stellplätzen vereinbar ist. Das Grätzel erstrahlt jetzt in neuem Grün, zahlreiche Sitzgelegenheiten ermöglichen den Aufenthalt und die Erholung im Freien mit Blick auf einige der schönsten historischen Gebäude der Inneren Stadt“, so der Bezirkschef.