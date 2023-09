Auf ein Kaffee-Plauscherl mit den Kieberern

In Ottakring wird am 2. Oktober von 10 bis 13 Uhr eine besondere Aktion stattfinden: Bei „Coffee with Cops“ kann man sich entspannt und auf Augenhöhe bei einer Tasse Kaffee mit einem Polizeibeamten über seine Anliegen und Probleme unterhalten.

„Beim Reden kommen d´Leut zam“, wie es im Volksmund so schön heißt. Genau diesem Gedanken folgt die Aktion „Coffee with Cops“ der Bürgerbeteiligungsinitiative „Gemeinsam. Sicher“. Ziel ist es, dass die Bevölkerung in direkten Kontakt mit Polizisten kommt. Dabei sollen Probleme angesprochen und gelöst, Hemmschwellen abgebaut und das Sicherheitsgefühl der Menschen im Bezirk abgefragt und verbessert werden.

Eine österreichweite Aktion

„Je höher das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei, desto besser kann diese für die Sicherheit der Menschen sorgen. Durch das Miteinander reden und dem Austausch von Informationen wird dieses Vertrauen weiter gestärkt“, erläutert Innenminister Gerhard Karner das Projekt. Der Startschuss für „Coffee with Cops“ fand am 25. Juli österreichweit an insgesamt 27 Bahnhöfen statt.

Gemeinsam für den Bezirk

Nun geht die Initiative in die Wiener Bezirke. Vor Ort sollen Barrieren und Vorurteile abgebaut und Raum für den Austausch von Ideen sowie die Bekanntgabe von Problemen geschaffen werden. „Ich hoffe, viele Ottakringer werden dabei sein. Denn gemeinsam können wir unseren Bezirk noch sicherer und lebenswerter machen!“ so Bezirksvorsteher Franz Prokop über die Aktion.

„Coffee with Cops“

2. Oktober von 10 bis 13 Uhr

Richard-Wagner-Platz 19

vor dem Magistratischen Bezirksamt Ottakring