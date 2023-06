Auf Schiene: Verreisen mit dem Sommer-Ticket

Mit Ferienbeginn startet auch die Reisezeit – aber es muss nicht immer Sonne, Strand und Meer sein. Mit dem Sommer-Ticket der ÖBB für alle unter 26 Jahren kann man auch hervorragend Österreich entdecken!

Man fährt wieder Bahn – und das zurecht! Erstens ist es in Zeiten der Klimakrise schonender für die Umwelt und zweitens gibt es auch innerhalb Österreichs jede Menge schöner Orte und Plätze, die es sich zu erkunden lohnt. Alleine schon die atemberaubenden Seen, wie der Attersee im Salzkammergut oder der Wörthersee als klassisches Urlaubsziel, sind immer eine Reise Wert – und können mit dem Meeres-Feeling allemal mithalten.

Sommer-Ticket ab jetzt erhältlich

Für alle unter 26 Jahren wird Urlaub in Österreich gleich nochmal attraktiver: Mit dem Sommer-Ticket der ÖBB reist es sich durch Österreich zum Einheitspreis. Voraussetzung für den Kauf des ÖBB Sommer-Tickets ist eine gültige ÖBB Vorteilscard Jugend und ein ÖBB Kundenkonto. Für alle unter 20 Jahren ist das Ticket für 39 Euro erhältlich – für alle von 20 bis unter 26 Jahren kostet das Sommer-Ticket 59 Euro. Gültig ist das Ticket 30 Tage lang im Aktionsraum von 1. Juli bis 10. September, die Sitzplatzreservierung mit dem Ticket um 50% verbilligt. Der Vorverkauf startet heute!

Erhältlich ist das ÖBB Sommer-Ticket am Smartphone per ÖBB App, im Internet unter tickets.oebb.at und an den Ticketschaltern in den Bahnhöfen in Verbindung mit einem ÖBB Kundenkonto.