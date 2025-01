Auf Schloss Hof warten Spiel und Spaß in den Semesterferien

Ein umfangreiches Programm erwartet die kleinen Gäste während der Semesterferien auf Schloss Hof. Das Kreativatelier hat täglich von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Hier können sich kleine Künstler mit unterschiedlichen Materialien kreativ austoben. Jede Menge Bastelspaß ist garantiert, auch zum Mitnehmen. Kleine Tierfans erwartet täglich der Streichelzoo. Samstags und sonntags gibt es von 13:30 bis 14:30 Uhr den beliebten Ponytreff mit Ponyreiten bei Schönwetter und Ponypflege bei Schlechtwetter.

Am Samstag, den 1.2. findet um 11:00 und 15.00 Uhr die Opernwerkstatt „Die Fledermaus“ von Johann Strauss statt. Am Sonntag, den 2.2 gibt es um 11 Uhr die interaktive Familienführung „Schloss Hof entdecken“ sowie um 13 Uhr „Eine Zeitreise ins Barock“ . Um 15 Uhr begeistert die Kinderführung „Märchen aus der Tasche“, ein interaktiver Märchenspaß mit Froschkönig, Dornröschen und Co. Auch der Kasperl kommt um 13 und 15 Uhr zu Besuch, während am Freitag, den 7.2. ein barocker Verkleidungsworkshop von 12 bis 15 Uhr und am Samstag, den 8.2. Marko Simsa mit „Bombo, Poncho und Gitarre“ um 11:00 und 15:00 Uhr sowie am 9.2., ebenfalls um 11 und 15 Uhr Theater TipTap mit „Die Grille und die Ameise“ am Programm stehen.

Am 1.3 findet von 13 Uhr bis 16 Uhr das große Faschingsfest statt. In bunten Kostümen, mit tollen Spielen und jeder Menge Spaß wird Fasching groß gefeiert.

Während sich die Kinder beim Semesterferienprogramm austoben, wartet auf die Erwachsenen täglich um 11 und 14 Uhr eine Schlossführung durch die Prunkräume.