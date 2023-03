Aufräumaktion am weltweiten Recycling-Tag

Jährlich am 18. März wird anlässlich des Global Recycling Day auf die Wichtigkeit der Wiederverwertung von Rohstoffen aufmerksam gemacht. Die Wiener Donauinsel wird mit vereinten Kräften vom Müll befreit.

Bereits seit September 2019 gibt es eine gemeinsame Sammlung von Plastikflaschen, Getränkekartons und Dosen in der gelben Tonne. Seit Anfang 2023 können nicht nur diese, sondern alle Kunst-und Leichtstoffverpackungen in der gelben Tonne entsorgt werden, also beispielsweise auch leere Zahnpastatuben, Joghurtbecher und Plastiksackerl. Weitreichende Fortschritte bei der Recyclingfähigkeit sowie der Technologie der Sortieranlangen und ein wachsendes Bewusstseins seitens der Hersteller machen dies möglich. Auch das gesammelte Metall dient als Sekundärrohstoff für neue Verpackungen oder zur Herstellung von Produkten wie Autoteile oder Eisenbahnschienen. Bis 2025 soll es zudem endlich auch in Österreich ein Pfandsystem für Plastikflaschen und Aluminiumdosen geben.

Aufräumaktion auf der Wiener Donauinsel

Der Verein Plastic Planet Austria ruft am Recycling Day zum gemeinsamen Müllsammeln auf der Donauinsel auf. Die Aktion dient nicht nur dazu, unsere Umwelt kurzfristig vom Müll zu befreien, der Verein zieht auch Bilanz über Mengen und Hersteller, um diese damit zu konfrontieren und zur Verantwortung zu ziehen. Ein besonderer Fokus wird in diesem Jahr auf Zigarettenstummel gelegt. Laut Plastic Planet Austria verseucht ein Zigarettenstummel 200 Liter Trinkwasser und verrottet darüber hinaus aufgrund des Zelluloseanteils nur sehr langsam. Helferinnen und Helfer erhalten als kleine Stärkung Eistee von Makava und Obst von Spar. Treffpunkt ist um 10 Uhr bei der U1 Station Donauinsel, geplantes Ende der Aktion ist um 13 Uhr.

Teste dein Recycling-Wissen

Wie gut kennst du dich mit Recycling aus? Auf der Homepage der Abfallberatung der 48er kann man sein Wissen auf die Probe stellen. Hier geht’s zum Test.