Filmfestival steigt im Garten des MQ

Beim “frame[o]ut” Filmfesival wird Hof 8 des MQ zum großen Open-air-Kino – von 12. Juli bis 31. August. Der Eintritt ist frei!

Das MuseumsQuartier verfolgt seit längerem das Motto “MQ goes green” und setzt dabei wichtige Maßnahmen, dass das Kulturareal bis 2030 klimaneutral wird – mit mehr Biodiversität, mehr Bäumen und mehr Grün, sowie umweltbezogenen künstlerischen Projekten. Passend dazu legt das heurige “frame[o]ut”-Festival seinen Schwerpunkt auf das Thema “Garten”.

Das Festivalprogramm zeigt an 16 Spieleabenden im Hof 8 des MQ österreichische und internationale Produktionen, in denen u.a. soziale und ökologische Themen behandelt werden. Eröffnet wird am 12. Juli mit der Österreich-Premiere von Mel Eslyns “Biosphere”: in diesem Science-Fiction-Film wird nach dem Ende der Welt ein karger Nutzgarten zur überlebenswichtigen Hoffnung.

Das Programm im Überblick

Festivalauftakt (12. Juli, 21 Uhr): „BIOSPHERE (USA 2023)“, Österreich-Premiere , Regie: Mel Eslyn

13. Juli: „HERE (BE 2023)“, Regie: Bas Devos

19. Juli: „KNIT’S ISLAND (FR 2023)“, Regie: Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L’Helgouac’h

20. Juli: „LUST & ILLUSION“, Kurzfilmprogramm

26. Juli: „AGNES VARDAS GÄRTEN“: „Du Côté de la Côte“ (FR 1958) und „Le Bonheur“ (FR 1965), Regie: Agnes Varda:

27. Juli: „AFTER THE SNOWMELT“ (TWN/JPN 2024), Österreich-Premiere , Regie: Lo Yi-Shan

02. August: „TOTEM“ (MX, 2022), Regie: Lila Avilés

03. August: „HOLDING BACK THE TIDE“ (US 2022), Österreich-Premiere , Regie: Emily Packer

09. August: „IN THE BELLY OF A TIGER“ (IND/USA/TWN 2024), Österreich-Premiere , Regie: Siddartha Jatla

10. August: „BANEL & ADAMA“ (SEN/FRA 2023), Regie: Ramata-Toulaye Sy

16. August: “HERBARIA” (ITA, DE 2022), Regie: Leandro Listori

17. August: „MIS AMIGOS SON LOS PÁJAROS…“ (AUT 2022), Regie Vitoria Monteiro und „GUAPO‘Y“ (PRY/ARG 2022), Regie: Sofia Paoli Thorne

23. August: „PFLANZEN ERZÄHLEN GESCHICHTE(N)”, Kurzfilmprogramm

24. August: „MY STOLEN PLANET / SAYYAREYE DOZDIDE SHODEYE MAN (DE/IR 2024), Österreich-Premiere , Regie: Farahnaz Sharifi

30. August: „DEREK JARMANS GÄRTEN”: „Dungeness“ (GB 2021), „Garden of Luxor“ (GB 1972) und „The Garden“ (GB 1989), Regie: Derek Jarman

31. August: „PARADISE IS BURNING“ (SWE/DNK/ITA 2023), Regie: Mika Gustafson

frame[o]ut – Freiluftkino im MQ

12.07. bis 31.08., jeden Fr & Sa, im Juli ab 21.30h, im August ab 20.30h

MQ Hof 8, Schlechtwetterlocation: MQ Arena21

Eintritt frei! frameout.at