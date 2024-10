Auhof Center feiert zahlreiche Neueröffnungen

Das Auhof Center hat Grund zur Freude: Im Rahmen der „Best Shopping Days“ wurden zahlreiche Neueröffnungen gefeiert und die neue Werbelinie „It’s the real best shopping“ vorgestellt.

Die Kampagne, inspiriert vom Hit „It’s a real good feeling“ von Peter Kent, verbreitet positive Energie und Shopping-Freude. Passend dazu gab es ein exklusives VIP-Event, bei dem auch prominente Gäste wie Moderatorin Silvia Schneider und Formel 1-Experte Alexander Wurz teilnahmen.

Ein Song, der verbindet: Die neue Werbelinie

Am 10. Oktober 2024 präsentierte KR Peter Schaider, Eigentümer des Auhof Centers, stolz die neue Werbelinie „It’s the real best shopping“. Inspiriert vom 70er-Jahre-Hit „It’s a real good feeling“ von Peter Kent, der den Song sogar live performte, soll die Kampagne die besondere Stimmung im Auhof Center widerspiegeln. „Dieser Song hat eine zeitlose, positive Botschaft, die perfekt zu unserem Center passt“, erklärte Schaider. Zusätzlich werden vier gebrandete Straßenbahnen die Werbelinie in Wien sichtbar machen und das Auhof Center als Top-Shopping-Destination im Westen der Stadt weiter stärken.

Großzügige Spende für „Licht ins Dunkel“

Neben den Feierlichkeiten und Neueröffnungen stand auch ein sozialer Aspekt im Mittelpunkt des Events. KR Peter Schaider übergab eine großzügige Spende von 12.000 Euro an die Aktion „Licht ins Dunkel“. Diese Spendenaktion unterstützt seit Jahrzehnten Menschen in Not und ist ein fester Bestandteil der österreichischen Charity-Szene. Schaider betonte: „Als Unternehmen ist es uns wichtig, Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.“

Stars und Glamour beim VIP-Event

Das Auhof Center zog auch viele prominente Gäste an. Moderatorin Silvia Schneider präsentierte ihre neue Schuhkollektion in Zusammenarbeit mit HUMANIC. Star-Astrologin Gerda Rogers sowie der bekannte Dompfarrer Toni Faber sorgten für zusätzliche Highlights. Formel 1-Experte Alexander Wurz begeisterte die Gäste mit einer Fragerunde rund um den Motorsport. Es war ein Event voller Glanz und Glamour, bei dem auch Shopping-Fans auf ihre Kosten kamen.

Neueröffnungen