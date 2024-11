Aus der Tiefe: Neue Energie für Gemeindebauten

Zwei „Wärme-Giganten“ wurden angeliefert, seit Kurzem sind die Anlagen im Gemeindebau-Hof zu bestaunen. Grüner Strom neben dem grünen Stadion.

Der Gemeindebau-Komplex Deutschordenstraße 7–25 und 27–35 liegt zwischen Hugo-Breitner-Hof und dem Allianz-Stadion. Da ein Fernwärme-Anschluss nicht möglich ist, haben Wiener Wohnen und Wien Energie zu Plan B gegriffen: zu Wärmepumpen für die Erdwärme aus 150 Meter Tiefe. Damit sollen die 277 Wohnungen ebenso mit ökologischer Energie für Heizung und Wasser versorgt werden können. Jedenfalls sind die „Wärme-­Giganten“ nun gut sichtbar im Hof zu bestaunen.

Mieter mitnehmen

Schon im April sollen die ersten Wohnungen an das neue Energieversorgungssystem angeschlossen werden. Der Umstieg der Mieter erfolgt freiwillig – in einer Befragung im Jahr 2021 waren mehr als die Hälfte dazu ­bereit. „Es ist uns wichtig, alle Mieter auf dem Weg ,Raus aus dem Gas‘ zu beraten und zu begleiten“, so Wiener-Wohnen-Direktorin Karin Ramser.

In der Deutschordenstraße sind noch weitere Sanierungsmaßnahmen geplant. Das Gesamtvolumen beträgt 26 Millionen Euro.