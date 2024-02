Aus nach 130 Jahren: Ankerbrot verlässt Bezirk!

1891 gründeten die jüdischen Brüder Heinrich und Fritz Mendl die Ankerbrot-Fabrik in der Absberggasse 35. Was einst ein idealer Standort war, entspricht jedoch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Und so verabschiedet sich die berühmte Brotfabrik nach mehr als 130 Jahren aus dem Bezirk. Die Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer erfolgte im Rahmen einer kleinen Feier in der historischen Expedithalle.

Die Bäckerei wechselt nun an den Standort in Lichtenwörth, Niederösterrreich. Die offizielle Eröffnung findet im April statt. Walter Karger, Geschäftsführer Ankerbrot: „Wir verabschieden uns von unserem langjährigen betrieblichen Zuhause mit Dankbarkeit gegenüber allen unseren Mitarbeitern, ein wenig Nostalgie und viel Zukunftsoptimismus.“ Unter den anwesenden Gästen bei der Feier: Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, Erhard F. Grossnigg und Kerstin Gelbmann von der Ankerbrot-Muttergesellschaft Austro Holding, Historiker Christian Rapp, Moderatorin Kati Bellowitsch sowie Immobilienentwickler Peter Ulm, Vertreter des neuen Eigentümers der Liegenschaft.

Die Zukunftspläne für die Absberggasse

Auf dem Gelände in der Absberggasse wird in den kommenden Jahren der Zukunftsanker entstehen, der den Klimacampus beherbergen wird. Dort werden rund 120.000 m² CO2-neutrale Mietflächen für Büros, Labore, Gewerbe, Forschung & Entwicklung sowie Bildung zur Verfügung stehen. Dies wird das bereits existierende Grätzel in der Absberggasse weiter bereichern, wobei der Klimacampus als Leitprojekt und innovative Lösung für den städtischen Lebensraum des 21. Jahrhunderts fungieren wird. „Wir freuen uns mit dem Zukunftsanker ein neues Kapitel an diesem traditionsreichen Standort schreiben zu dürfen“, so Peter Ulm bei der Schlüsselübergabe.

Neues Ausbildungszentrum in Haidingergasse

Auch die Ankerbrot-Verwaltung ist bereits umgezogen, in die Haidingergasse 1 im 3. Bezirk. Das Besondere am neuen Office-Standort an der Erdberger Lände: Auf der Hälfte der Fläche befindet sich ein neues, modernes Ausbildungszentrum für die Anker-Filial-Mitarbeiter mit Trainingsfiliale, Kassaschulungsraum und genügend Platz für beispielsweise die laufenden Barista-Ausbildungen.