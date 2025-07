Spannender Sommer: „Transform the Transformer“ am Rennweg

Kreativität trifft Klima & Technologie

Ab dem 14. Juli heißt es „Transform the Transformer“: An zehn Terminen können Teilnehmer handeln, bauen, recyclen – ob Solarinstallationen, Lehmexperimente oder robotische Kettenreaktionen. Wer richtig eintauchen will, kann jeden Tag vormittags und nachmittags vorbeischauen. Bienenfreundliche Holzarbeiten im Garten oder bunte Farbräume mit TetraPak City beim Klima-Lernlabor, hier wird Nachhaltigkeit zum Anfassen und Mitdenken geboten. Wer also Marzipan, Comic und Strand mag, findet vielleicht auch Freude daran, den sommerlichen Forscherdrang in den eigenen Händen zu spüren.

Gemeinschaft erleben im Maker-Space

Zwischen Klimaschutz und Technik-Tüfteleien entsteht Gemeinschaft: Kids arbeiten gemeinsam an Projekten, teilen Ideen und erleben echten Teamgeist. Eltern dürfen sehen, wie aus einer Forscherfrage ein greifbares Objekt wird. Die Vernetzung mit TU-Studierenden und Klima-Experten bringt spannende wissenschaftliche Aspekte in das Projekt. „Transform the Transformer“ ist kein normaler Workshop – es ist ein Experimentierfeld, eine Community und ein Sommer-Abenteuer in einem. Technikwissen und Klima-Themen werden alltagsnah und selbst gemacht.

„Transform the Transformer“

14., 15., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24. & 25.7. jeweils von 9–13 und 14–18 Uhr

Transformer

Rennweg 89a, 1030 Wien

Erreichbarkeit: Linien 18, 71 und Nähe S-Bahn Station St. Marx.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung online oder per-E-Mail erforderlich:

transformer.project.tuwien.ac.at

transformer@tuwien.ac.at

Foto: Pexels.com