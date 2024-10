Aus Schrott mach neu: Repair-Café im Grätzl-Zentrum

Am 18.Oktober kann man defekte elektrische Kleingeräte ins Grätzlzentrum Mitten im Dritten bringen und von Profis, geprüfte Mechatronik-Reparateuren, begutachten lassen. Gemeinsam geht man Fehlern auf den Grund und legt selbst beim Reparieren Hand an. Und mit den wertvollen Tipps und Tricks der Experten zum Selbermachen kann man künftig Elektroschrott vermeiden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer Information braucht, welche Geräte zur Begutachtung angenommen werden, wendet sich vorab an das wohnpartner-Büro Region Ost.

18. Oktober 2024, 15–19 Uhr

Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten

Lechnerstraße 2-4/Stiege 6, 1030 Wien

Keine Anmeldung notwendig.

Mehr Information erhält man unter 01/24 503–200 80 oder unter ost@wohnpartner-wien.at

wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten