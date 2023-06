Ausgezeichnete „Amazonen“ bei der Bäckerei DerMann

Die Liesinger Traditionsbäckerei DerMann freute sich den amaZone-Award entgegen nehmen zu dürfen. Als eines von fünf Unternehmen wurde die Bäckerei mit dieser Auszeichnung für ihr großes Engagement, junge Frauen in handwerklichen Lehrberufen auszubilden, geehrt.

Zum 27. Mal zeichnete der Verein sprungbrett am 25. Mai 2023 fünf Unternehmen aus, die junge Frauen in handwerklichen oder technischen Berufen engagiert ausbilden. Die Gewinnerinnen können sich nicht nur über einen schönen Pokal freuen, sondern erhalten auch Anerkennung für ihren Mut sich für einen (bisher) männlich dominierten Beruf zu entscheiden. Die jungen Frauen stellen sich mit dieser Entscheidung gegen die Normen unserer Gesellschaft und tätigen damit einen wichtigen Schritt in Richtung Gleichberechtigung und -behandlung.

Die MANNschaft aus Frauen

Die MANNschaft der Bäckerei DerMann besteht bereits zu über 30 Prozent aus weiblichen Kolleginnen und es werden immer mehr. Nicht überraschend, bei einem Betrieb, der zu einem der Top-Lehrbetriebe ausgezeichnet wurde. Herausragende Lehrlingsbedingungen, wie zum Beispiel die Lehre mit Matura oder die Unterstützung beim Führerschein bei mit ausgezeichnetem Erfolg bestandener Lehrlingsprüfung, machen die Bäckerei DerMann zu einem attraktiven Arbeitgeber für junge Menschen.

„Es freut mich zu sehen, dass immer mehr Frauen eine Ausbildung bei uns beginnen. Neben dem schon ohnehin hohen Frauenanteil im Verkauf und Service, steigt auch die Anzahl der weiblichen Lehrlinge im Bäcker- und Konditor-Bereich“, erzählt Michael Mann, BäckermeisterDerMann, stolz.