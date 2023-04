Austria For Life: Benefizshow im Schloss Schönbrunn

Vor der Kulisse des Schlosses Schönbrunn wurden Details der Benefiz-Veranstaltung „Austria for Life“ präsentiert. Mit dabei Stars wie Opernsängerin Anna Netrebko, Rockband Wanda, Kabrettistin Dolores Schmidinger und Bierpartei-Chef Marco Pogo. Das multimediale Event wird am 29. April live vom ORF übertragen.

In der Inszenierung begibt sich eine Schulklasse mit ihrer Lehrerin auf eine spektakuläre Zeitreise. Die Kinder treffen dabei auf historische Persönlichkeiten, die ihnen überraschende Antworten auf ihre Fragen geben. Mithilfe von Licht- und Showeffekten und in barockem Schlossambiente werden auf der Bühne entscheidende Momente auf dem Weg zur österreichischen Demokratie gezeigt. „Mit Austria for Life 2023 wollen wir Sie nicht nur auf eine Reise durch die Vergangenheit entführen, wir möchten Ihre Herzen erreichen, Sie bewegen und gleichzeitig entertainen“, sagt Gery Keszler, Obmann von LIFE+. Der Vorverkauf läuft, Karten gibt es bei Oeticket.