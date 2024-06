Auszeichnung für Staud’s: Ein Klassiker am Yppenplatz!

Staud’s Marktstand am Yppenplatz ist eine Institution in Ottakring. Die Geschichte reicht zurück bis in die Österreichisch-Ungarischen Monarchie, als der Hans Stauds Urgroßvater bereits Obst und Gemüse verkaufte. Nun wurde der Staud’s Pavillon als „Wiener Traditionsmarktstand“ ausgezeichnet.

Anzeige

Der Familienbetrieb hat seinen Ursprung im Gemüse- und Obstgroßhandel am Brunnenmarkt, wo der Staud‘s Pavillon auch heute noch zu finden ist. Mittlerweile bietet er über 300 Sorten der „Marke Staud’s Wien“ an und exportiert seine süßen und feinsauren Delikatessen von New York bis Tokyo.

Eine Institution am Brunnenmarkt

Hans Staud gründete das Unternehmen 1971 mit 23 Jahren und begann inmitten des 16. Bezirks Obst und Gemüse zu veredeln – damals hinter dem Rücken seines Vaters, aber immer mit dem Zuspruch seiner Mutter. „Mama“ Johanna Staud führte den Marktstand bis zu ihrem Tod gemeinsam mit Hans. Er ist heute noch regelmäßig beim Musizieren, Verkosten und Plaudern bei seinem „Standl“ anzutreffen. Denn nicht nur der Pavillon selbst, sondern auch Hans Staud ist über die Jahre zur echten Institution am Brunnenmarkt in Ottakring geworden.

Auszeichnung wird selten verliehen

Der „Traditionsmarktstand“ wird als besondere Auszeichnung vom Marktamt nur an langjährig ansässige Betriebe auf den Märkten der Stadt verliehen. Ausgezeichnete Qualität der angebotenen Waren, Freundlichkeit und Verlässlichkeit sowie letztendlich die Zufriedenheit der Kunden gelten dabei als zentrale Kriterien. Marktamtsdirektor Andreas Kutheil überreichte die besondere Plakette nun an Staud’s Gründer Hans Staud.

Alle Informationen zum Staud’s Pavillon gibt es hier.