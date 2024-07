Badeparadies Wien: Urlaubsspaß zum Nulltarif

Mit 63 Kilometern an frei zugänglichen Ufern und einer breiten Palette an unterschiedlichen Badeplätzen bietet Wien an seinen Naturgewässern Badevergnügen zum Nulltarif. Besonders beliebt ist aktuell der „Pier 22“, das erste neugestaltete Stück der „Sunken City“ an der Neuen Donau.

Auch der erst heuer fertiggestellte Arena-Beach an der Neuen Donau erfreut die Badegäste. Rund 20 Mitarbeiter der MA 45 kontrollieren die Spielregeln auf der Donauinsel, sie sind in Zweierteams auf Rädern unterwegs. Angelegt wurde die Insel zwischen 1972 und 1988 als zentraler Baustein des Wiener Hochwasserschutzes. Heute ist sie beliebtes Freizeitareal mit dem längsten Badestrand Europas. 60 Schwimm-Pontons erleichtern den Einstieg ins kühle Nass.

CopaBeach mit hippem Gastro-Mix

Der CopaBeach lockt nach einer kompletten Neugestaltung in den letzten Jahren auf 4 hª Fläche mit einem 500 Meter langen Uferbereich. Zwei Sandstrände, eine begrünte Sitzarena und tropische Pflanzen garantieren Urlaubsfeeling pur.

Pier 22 – das neue Freizeitparadies

Gegenüber vom CopaBeach auf Höhe der Reichsbrücke erstrahlt bereits der erste Teil des neuen Pier 22 in neuem Glanz. Highlights bilden eine Uferpromenade mit schattigen Plätzchen, neue Schwimmplattformen und Duschen, eine konsumfreie Picknick-Landschaft mit Tischen, Sitzgelegenheiten und Pergolen. Im Herbst 2024 startet die nächste Bauphase.

Beachfeeling am Arena Beach

Die Kaisermühlenbucht liegt am linken Ufer der Neuen Donau stromabwärts der Kaisermühlenbrücke und erinnert an ein Amphitheater. Die ehemals verstaubte Location wurde heuer zu einem attraktiven familienfreundlichen Sandstrand umgestaltet. Entlang der anliegenden Arena-Terrassen am Uferbereich sorgen 30 Bäume für neue Schattenplätze. Der Arena Beach ist 1.100 m² groß, verfügt über eine Flachwasserzone und lädt zum Pritscheln, Planschen und Sonnen ein.

Sandstrand in der Pirat Bucht

Die Pirat Bucht zwischen Vienna City Beach Club und Wakeboardlift bietet einen weiteren großzügigen Sandstrand mit seichten Wassereinstiegen. Der Beach ist rund 200 Meter lang und hat eine Fläche von rund 3.500 m². Auch ein Teil des Wiesenbereiches wurde mit Sand aufgeschüttet.

ArbeiterInnenstrand und Strombucht

Aber nicht nur die Neue Donau, sondern auch die Alte Donau ist mit einer Wasserfläche von 1,6 km² beliebtes Freizeitparadies. Dort hat die Stadt in den letzten Jahren Uferzugänge geöffnet. So den 23.000 m² großen ArbeiterInnenstrand mit großen, Schatten spendenden alten Bäumen oder die Strombucht an der Unteren Alten Donau am Dampfschiffhaufen. Diese 6.000 m² große Liegewiese ist ein Geheim-Tipp für jene, die ein ruhiges Plätzchen besonders zu schätzen wissen. Auch am Mühlschüttel am linken Ufer der Oberen Alten Donau gestaltet die Stadt stufenweise Grünflächen neu. Die ersten 5.000 m², die einst nur von Privaten genutzt wurden, hat die Stadt nach Auslauf der Pachtverträge nicht mehr vergeben, sondern 2021 für alle geöffnet.

Alte Donau mit neuen Steganlagen

An der Alten Donau gibt es zahlreiche attraktive Wasserzugänge, darunter 23 Steganlagen, die laufend rundumerneuert werden und mit attraktiven Liege- und Sitzmöbeln ausgestattet sind. Seit Sommer letzten Jahres gibt es an der Oberen Alten Donau vier neue Badestege und fünf neue Schwimmplattformen. Die neuen, bis zu 30 Meter langen Steganlagen ermöglichen einen komfortablen Wassereinstieg, durch die großzügigen Liegeflächen auf den Stegen entsteht noch mehr Platz im so beliebten Freizeitparadies.

Naturbadeplätze sauber halten!

„Während andere Bundesländer Ufer- und Seezugänge sperren und privatisieren, geht Wien seit vielen Jahren den umgekehrten Weg, wir öffnen und attraktivieren die Wasserzugänge für alle“, so die für die Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima stolz. Die Stadt appelliert an alle Besucher, die Naturbadeplätze sauber zu halten

