Beachparty der Weltmeister und Olympiasieger im Check

Bei traumhaftem Sommerwetter traf sich die Crème de la Crème des Sports zur alljährlichen Beachparty im Thermenresort Loipersdorf. Mit dabei waren zahlreiche Schistars, darunter die Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister und die Weltmeisterin Gitti Kliment-Obermoser.

Der Abend bot ein buntes Programm, das von einem gemütlichen BBQ über Live-Musik bis hin zu einer spannenden Golf-Chipping-Challenge ins Becken reichte. Diese Veranstaltung markierte den Auftakt zu einem beliebten Golf- und Thermenwochenende, das jedes Jahr zahlreiche prominente Gäste in die Region lockt.

Prominente Gäste Genießen die Beachparty

Am Freitag, dem 26. Juli 2024, war es wieder soweit: Das Thermenresort Loipersdorf, der Thermengolfclub Loipersdorf und die Gemeinde Bad Loipersdorf luden zur „Beachparty der Weltmeister und Olympiasieger“ ein. Neben den Schistars waren auch andere Sportgrößen mit von der Partie, darunter die österreichische Rennrodlerin Angelika Neuner, der Modellflug-Weltmeister Herbert Aigelsreiter und die Inline-Speedskaterin Elisabeth Schrenk. Sogar der deutsche Motorsägenspezialist Uli Huber, bekannt als „Champ“ in dieser kuriosen Disziplin, ließ es sich nicht nehmen, der Veranstaltung beizuwohnen. Der Freibereich der Therme war gefüllt mit prominenten Gästen, die sichtlich Spaß an diesem außergewöhnlichen Event hatten.

Bad Loipersdorf: Ein Magnet für Prominente

Es ist kein Geheimnis, dass das Thermen- und Vulkanland rund um Bad Loipersdorf ein beliebter Rückzugsort für Prominente ist. „Bad Loipersdorf ist perfekt zum Entspannen. Die Region ist wunderschön. Einzigartig an diesem schönen Event ist für mich, Freunde zu treffen sowie das Baden und Golfen zu verbinden“, schwärmt Michaela Dorfmeister. Auch Gitti Kliment-Obermoser zeigt sich begeistert und verleiht der Urlaubsdestination das Prädikat „sehr empfehlenswert“: „Es ist einfach super, wir kommen regelmäßig mit der ganzen Familie ins Thermenresort Loipersdorf. Ich freue mich aufs Wellnessen, gerade auch nach einem Tag am Golfplatz liebe ich das Thermalwasser!“

Golfbälle im Pool: Chipping-Challenge als Warm-up zum Club-Turnier

Bei der Chipping-Challenge schlugen die Meister Golfbälle in schwimmende Rettungsringe. Die Challenge war der perfekte Startschuss für das Club-Turnier am 27-Loch-Meisterschaftsplatz in Bad Loipersdorf.

„Golf und Therme harmonieren einfach perfekt! Es ist eine große Freude, dass die Elite des Sports und so viele beeindruckende Persönlichkeiten immer wieder unserer Einladung folgen“, sagt Gundi Roch-Kospach, Standortleiterin der Thermengolfanlage Loipersdorf. Auch Philip Borckenstein-Quirini, GF des Thermenresorts Loipersdorf, ist erfreut über das gelungene Freundschaftstreffen: „Bad Loipersdorf ist eine Region mit Mehrwert und zum Wohlfühlen. Wir sind für beste Stimmung bekannt – genau das erleben unsere Gäste bei uns!“

Urlaubsglück in Bad Loipersdorf

Die Stars verbringen das Wochenende im direkt mit dem Thermenresort Loipersdorf verbundenen 4-Sterne- Hotel DAS SONNREICH. Mit einer Ausnahme: Michaela Dorfmeister, die mit dem eigenen Wohnmobil anreiste. Das zeigt wiederum: Vom Camping über Ferienwohnungen, Pensionen und Hotel-Garnis bis hin zu den fünf Thermenhotels – Bad Loipersdorf bietet Urlaub für jeden Geschmack.

Nachhaltiges „Mitbringsel“

Die prominenten Gäste erhielten je 500 g des auf der themeneigenen Bienenblumenwiese geschöpften Bio- Honigs – eine süße Erinnerung, die Vorfreude auf den nächsten Besuch macht.

Fakten über das Thermenresort Loipersdorf:

– eine der größten Thermen Europas mit bis zu 38 °C warmem Thermalwasser

– 35.000 m2 Wasseroberfläche, darunter Wellenbad, Acapulcobecken, Spiel- und Sportbecken

– 20 Saunen und vielfältige Wellness- und Gesundheitsangebote

– ideal für Familien, Paare, Kulinarik- und Sportbegeisterte

– zahlreiche Attraktionen im und rund ums Thermenresort Loipersdorf sowie Ausflugsziele im Umkreis