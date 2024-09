Baden: Neues Teeparadies von JägerTEE

Wiens ältestes Teefachgeschäft expandiert nach Baden. Nach dem Erfolg in der Operngasse zieht das familiengeführte Unternehmen nun nach Niederösterreich.

Bereits seit 1862 – und damit noch vor der Staatsoper – wird in der Operngasse mit viel Liebe der feinste Tee aus kleinen Teegärten angeboten. Die vielfältigen Sorten werden nach strenger Selektion und den eigenen Tea Tastings direkt ausgewählt und an die Kundschaft weitergegeben. Die jahrelange Erfahrung und die enge Beziehung zu den kleinen Teebauern garantieren die besten Blätter. Nun expandiert der Familienbetrieb und ist nur eine Zugverbindung mit der Badnerbahn entfernt.

Moderner Twist mit Tradition

Von der Operngasse direkt am Theaterplatz in Baden (oder wie der Inhaber Christoph Masin gerne sagt: TEEatherplatz) wurde ein neues Geschäft eröffnet. Mit viel Liebe zum Detail gelingt es, den Spagat zwischen Tradition und modernem Twist zu meistern. Wie gewohnt wird qualitativ hochwertiger Tee angeboten, und in der Tea Lounge kann der Tee auch direkt verkostet werden. Wer es eilig hat, kann die Sorten auch zum Mitnehmen (inklusive Matcha Latte und Chai Latte) genießen.

JägerTEE Baden

Pfarrgasse 12

(Am Theaterplatz)

2500 Baden

Online bestellen

Öffnungszeiten

MO-FR 10-18 Uhr

SA 10-16 Uhr (Ab Oktober: 10-18 Uhr)