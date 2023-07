Die Badner Bahn bringt die Musik jetzt auf Schiene

Mit der Badner Bahn sind bis zu 40.000 Fahrgäste pro Tag unterwegs. Für eine beschwingte Fahrt zwischen Wien und Baden gibt es nun sieben Playlists passend zur Badner Bahn auf dem Streamingdienst „Spotify“.

Mit Musik geht alles besser, sagt man. So auch eine Fahrt mit der Badner Bahn. Aus diesem Grund hat man jetzt sieben Playlists auf dem Streamingdienst „Spotify“ zusammengestellt. Die Titel beschreiben verschiedene Szenen, die man bei einer Fahrt mit der Badner Bahn erleben kann.

In der Playlist „Fahrtrichtung Wien Oper“ finden sich neben klassischen Wiener Liedern auch Songs moderner Wiener Künstler. Mit „wein in wien“ von Eli Preiss oder „Der letzte Kaiser“ von Wiener Blond soll die Vorfreude auf einen Ausflug in die Wiener Innenstadt bei den Fahrgästen steigen.

Die Playlist „Hot Bahn Summer“ passt zur heißen Jahreszeit. Trotz Klimatisierung in den Zügen, kann es wie in der Songauswahl schon mal heiß hergehen. Hier sind Sommerklassiker wie „Hot In Herre“ von Nelly und „Hotter Than Hell“ von Dua Lipa vertreten.

„Witzig spritzig beim Heurigen in Guntramsdorf“ soll die Vorfreude auf einen heiteren Heurigenbesuch während der verantwortungsvollen Hinfahrt mit der Badner Bahn verstärken. Jung und Alt erfreuen sich beim Hören dieser Playlist an klassischen Wiener Heurigenliedern wie „Jetzt Trink Ma No A Flascherl Wein“ von Paul Hörbiger und Hans Moser oder an aktuellen Songs wie „Daydrinking“ von Bilderbuch.

„Ich lauf beim Schedifka und erreich‘ die Bahn gerade noch“ erzählt mit Titeln wie „Runnin‘ Wild“ von Airbourne und „You Got It“ von Roy Orbison das Erfolgserlebnis, den Zug noch vor der Abfahrt zu erwischen.

Mehr Musikvergnügen auf Abruf

Mit der Playlist „Dein nächster Zug fällt aus“ hoffen die Wiener Lokalbahnen mit Songtiteln wie „That Don’t Impress Me Much“ von Shania Twain und „Sorry“ von Justin Bieber selbstironisch auf das Verständnis der Fahrgäste, falls es mal nicht nach Plan läuft.

Bei einer Kaffeejause mit der Familie ist die nächste Playlist gut zu hören: „Besuch bei Tante Mitzi in Maria Enzersdorf“. Sie beinhaltet Lieder wie „Der Kaffee ist fertig“ von Peter Cornelius und „Wild Thing“ von The Troggs.

Die Titelfolge in der Playlist „Gemma SCS“ erzählt die Geschichte von echten Shoppingqueens. Sie versetzt die Hörer durch hippe Beats von Nina Chuba oder Nicki Minaj in Vorfreude auf das Shoppingerlebnis.

Insgesamt haben die Wiener Lokalbahnen über 200 Songs in ihre Sammlungen hinzugefügt, mit einer Spielzeit von 11,5 Stunden. So kann man fünf Mal von Baden nach Wien und wieder zurückfahren, um alle Songs zu hören. Alle Spotify Playlists können ab jetzt unter dem Profil „Badner Bahn2 gestreamt werden!

Hier geht’s zur Playlist: https://tinyurl.com/BadnerBahnSpotify