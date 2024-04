Wiener Neustadt: Freibad-Saison startet am 27. April

Die Freibad-Saison in Wiener Neustadt startet im „Aqua Nova“ und Akademiebad am 27. April. Neue Beschattungen, ein neuer Badgastronom und günstigeres Parken in der Hauptplatz-Garage mit der Aktion „Parken und Baden“ warten auf die Besucher.

Die Wiener Neustädter Freibad-Saison in der „Aqua Nova“ und im Akademiebad startet mit 27. April. Draußen baden kann man dann bis 8. September, das Outdoor-Sportbecken in der „Aqua Nova“ kann bis Ende Oktober verwendet werden. Das Jahr 2023 war in Zahlen ausgedrückt ein sehr guter Sommer: Das Akademiebad blieb mit rund 26.000 Besucherinnen und Besucher stabil auf dem Niveau von 2022, in der „Aqua Nova“ gab es in den Monaten Mai bis August 2023 eine Steigerung von rund 10 Prozent. Mit dem Saisonstart in den beiden Bädern warten dann auch so einige Neuerungen auf die Besucherinnen und Besucher.

„Klein bis Groß, Jung bis Alt – in der ‚Aqua Nova‘ und im Akademiebad kommt jeder auf seine Kosten. Die Besucherzahlen zeigen das ganz deutlich – ein Zeichen unserer konsequenten Arbeit, den Gästen mit immer neuen Angeboten und stetigen Verbesserungen noch mehr Qualität und Badevergnügen zu bieten. Mit dem Start der Freibad-Saison können die Besucher nun wieder die volle Kapazität genießen.

Mit den neuen Beschattungen in beiden Bädern über dem Baby- und Kinderbecken, sorgen wir dafür, dass der Badespaß besonders bei unseren Kleinsten nicht zu kurz kommt. Zwar sind unsere Bäder auf alle Generationen ausgelegt, Kinder und Familien sind aber trotz allem die wichtigste Zielgruppe. Für das leibliche Wohl wird mit dieser Saison nun auch im Akademiebad ebenso Andreas Kainz mit seinem KaHof Aqua Nova-Team sorgen. Wir wünschen in diesem Sinne viel Spaß beim Schwimmen ab Ende April im Freibadbereich!“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und der für die Bäder zuständige Bürgermeister-Stellvertreter Stadtrat Michael Schnedlitz.

Neuerungen in den Bädern

„Aqua Nova“:

Das Babybecken erhielt eine neue Beschattung. Zur Erhöhung der Sicherheit ist diese mit zusätzlichen Windsensoren ausgestattet.

Im Zuge der diesjährigen Revision wurde der Beachvolleyballplatz generalsaniert.

Ab August wird es zudem Meerjungfrauen-Workshops geben.

Auf dem Dach des neuen Stadions entsteht derzeit eine Photovoltaikanlage, die die „Aqua Nova“ zukünftig mit Strom versorgen soll.

Akademiebad:

Ab dieser Saison wird Andreas Kainz mit seinem KaHof Aqua Nova-Team auch die Badgastro im Akademiebad übernehmen. Seit letztem Jahr ist er in der Aqua Nova bereits vertreten.

Das Kinderbecken verfügt nun ebenso über eine Beschattung.

Außerdem ist das Freibad Austragungsort der NÖ Landesmeisterschaften im Schwimmen von 29. bis 30. Juni.

Aktion „Parken und Baden“: Auch in der heurigen Saison gibt es wieder eine Kooperation mit der unmittelbar neben dem Bad liegenden Hauptplatz Garage. Gäste des Akademiebades erhalten an der Badkasse ein Ticket für die Garage, um lediglich 2,- Euro, womit sie um diesen Betrag bis zu einem gesamten Tag parken können.

Alle weiteren Infos und die Öffnungszeiten findet man auf www.aqua-nova.at und www.wiener-neustadt.at/akademiebad.