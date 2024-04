Magische Auszeit: Weltmeister zaubert im Marchfelderhof

Inmitten ihrer österreichischen Tournee fanden sich die renommierten Weltmeister der Mentalmagie, Thommy Ten und Amélie van Tass, für einen Moment der Ruhe und Entspannung im Marchfelderhof ein.

Abseits des Scheinwerferlichts und der Bühnenshows wollten sie in trauter Zweisamkeit einen Abend genießen und die einzigartige Atmosphäre dieses besonderen Ortes erleben.

Eine magische Pause in Österreich

Für Amélie war der Marchfelderhof mehr als nur ein Ort der Gastfreundschaft und Kulinarik – es war Magie. „Wir haben viel über dieses Haus gehört, und heute haben wir endlich die Gelegenheit, es live zu erleben. So etwas gibt es wahrscheinlich weltweit nur einmal“, schwärmt sie. Thommy Ten stimmt zu und ist überzeugt, dass sich die Gastronomen von Los Angeles eine Scheibe von der Gastfreundschaft und dem Ambiente des Marchfelderhofs abschneiden könnten.

Kulinarische Verzauberung mit Marchfeld-Spargel

Unter der Regie von Küchenchef Christian Langer wurde das Magier-Duo mit einer Vielfalt an Marchfeld-Spargelgerichten verwöhnt, die ihre Sinne verzauberten. Während noch drei bevorstehende Shows in Linz, Graz und Wien auf dem Tourplan stehen, freuen sich Thommy und Amélie bereits auf den Höhepunkt ihres Jahres – ihre bevorstehende Hochzeit im Sommer in der Südsteiermark. Mit strahlenden Augen erzählt Amélie von den romantischen Plänen für diesen besonderen Tag.

Zauberhafte Verbindung

Während sie mit Hausherrn Peter Grossmann plauderten, stellten sie eine interessante Gemeinsamkeit fest: Sowohl Amélie als auch Grossmann hatten ihre Ausbildung an derselben Tourismusschule in St. Pölten absolviert, an der auch namhafte Persönlichkeiten wie Heinz Hanner oder Toni Mörwald ihre Anfänge hatten. „Ob Herd-Zauberer oder Bühnen-Zauberer… St. Pölten scheint eine Zauberschmiede für alle zu sein“, schmunzelt Grossmann.

Schließlich gelang es Grossmann, Thommy und Amélie das Versprechen abzuringen, bei der großen August-Show „Magic in Vienna“ in der Staatsoper wieder dabei zu sein.