Balance & Wohlbefinden im Kurhaus Marienkron

Mit einem entspannten Körper lässt sich das Leben besser genießen!

Wer möchte sich nicht leicht und locker fühlen, in einer körperlichen Balance. Doch Umweltfaktoren und oftmals auch Stress lassen unser Gleichgewicht allzu oft aus den Fugen geraten, was sich negativ auf unser Wohlbefinden auswirkt. Bereits kleine Impulse der Entspannung schaffen dann rasch Abhilfe. Die Basis fürs Wohlbefinden liegt im Darm. Er ist ein Organ mit tausenden Nervenzellen und der vielfältigen Welt der Darmflora, des Mikrobioms. Wird der Darm entspannt, wird das Immunsystem gestärkt und wir fühlen uns spürbar wohler.

Regeneration der Zellen wirkt als Energie-Booster und verzögert den Alterungsprozess

Einige Tage der Reduktion am Speiseplan sorgen für die Trendwende hin zur Balance von innen heraus. „Bewusste Perioden der Reduktion unterstützen dabei, um von innen heraus zu entspannen und Reparaturmechanismen im Zellstoffwechsel in Gang zu setzen. Das wirkt einerseits stärkend auf das Immunsystem und andererseits dem Alterungsprozess der Körperzellen entgegen,“ weiß Dr. Göschl, Ärztliche Leiterin in Marienkron. Eine Fastenwoche oder Detoxkur sorgt also für den Energiebooster und stärkt das Wohlbefinden. Nimmt man sich dazu die notwendige Auszeit, wirkt die Entspannung auch tiefer gehend und längerfristig für einige Monate in den Alltag hinein. „In Marienkron verbinden wir dafür verschiedenste Massagetechniken, Hydrotherapien wie Wickel und Entspannungsbäder. Auf Wunsch können wohltuende Beautyanwendungen ergänzt werden, für ein strahlendes Körper- und Hautgefühl,“ ergänzt die Ärztin.

Marienkron Retreat & Health Resort zur Renaissance deiner selbst

Marienkron besticht als Oase der Ruhe unweit von Wien und schafft mit Massagen, Wickel, Meditationen & Beautétreatments verschiedene Impulse zur Stärkung der inneren Balance. Das bringt die so notwendige körperliche und mentale Entspannung mit sich, um den Herausforderungen im Alltag mit Leichtigkeit zu begegnen. Dazu wird neben der Fasten- und Detoxkulinarik auch feinste vegetarische Küche mit vielen frischen Kräutern für den besonderen Genuss kredenzt. Das besondere Ambiente Marienkrons und die Ruhe im Neusiedler Seewinkel samt dem wundervollen Regenerationsbereich mit Indoor-Pool & Sauna sorgen für ein genussvolles und entspanntes Wohlbefinden.

