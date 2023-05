Bambi erobert von Ottakring aus die Welt der Folklore

Wer hätte das gedacht: In der Huttengasse (Ecke Hasnerstraße) sitzt nunmehr ein doppelter Goldme­daillen-Gewinner. Der Sport- und Kulturverein Bambi hat bei der „Leistungsschau der Serbinnen und Serben in Österreich“ in St. ­Pölten abgeräumt.

Mit der Choreographie „Pesme i igre okoline Nisa“ (Lieder und Tänze aus der Umgebung von Niš) wurde die dreiköpfige Jury überzeugt. Schon zwei Wochen zuvor wurde beim Kinder-Folklorefestival in Serbien ebenfalls die Goldene geholt. „Solche Veranstaltungen sind enorm wichtig für die Pflege der serbischen Kultur, Tradition und Sprache. Wir sind als Verein stolz, dass wir mit unser Arbeit beitragen können, den Heimatbezirk Otta­kring in der Welt zu vertreten“, so Vereinsobmann Aleksandar Stankovic.