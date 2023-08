AÏDA: 110 Jahre süße Tradition mit Barbie & Ken

Die Wiener Traditions-Café-Konditorei AÏDA, die seit über einem Jahrhundert ihre köstlichen Leckereien an die Bewohner und Besucher Wiens serviert, feiert in diesem Jahr ein bemerkenswertes Jubiläum – ihr 110-jähriges Bestehen.

Und um diese lange Geschichte gebührend zu würdigen, wird eine äußerst aufregende und spaßige Aktion präsentiert, die Sie ins Rampenlicht als Barbie oder Ken bringt!

Werden Sie zu Barbie oder Ken!

In Kooperation mit CINEPLEXX lädt die AÏDA alle ihre Fans und Kunden ein, sich an der „AÏDA Barbie und Ken“ Aktion zu beteiligen. Haben Sie sich schon immer wie Barbie oder Ken fühlen wollen? Jetzt ist Ihre Chance! Beweisen Sie Ihre Kreativität und Stil, indem Sie Ihr bestes Barbie- oder Ken-Outfit zeigen. Schicken Sie Ihre Bewerbung bis zum 18. August 2023 um 18 Uhr an marketing@aida.at.

Ab dem 19. August 2023 um 12 Uhr werden alle Teilnehmer auf den Social-Media-Kanälen von AÏDA vorgestellt, wo Sie die Chance haben, für Ihr Lieblings-Barbie oder Ken Outfit abzustimmen. Die Abstimmung läuft bis zum 22. August 2023 um 12 Uhr.

Die Top 15 Barbies und Top 15 Kens mit den meisten „Likes“ haben die Möglichkeit, am 24. August um 11 Uhr vor den Augen der Jury beim großen Showlauf teilzunehmen.

Süße Belohnungen für alle Teilnehmer

AÏDA und CINEPLEXX wissen, wie wichtig es ist, ihre Unterstützer zu belohnen. Daher erhalten alle Top-30-Teilnehmer als Dankeschön für ihre Teilnahme zwei CINEPLEXX-Kinogutscheine sowie süße Überraschungen von AÏDA.