Achtung: Zwei größere Baustellen im 20ten

Achtung, Autofahrer! Die Marchfeldstraße ist, wenn der Bauplan genau eingehalten wird, bis zum 28. April eine große Baustelle: Auch mit einigen Staßensperren ist dabei zu rechnen. Also am besten tagsüber großräumig ausweichen! Der Grund für die Bauarbeiten: Im Abschnitt zwischen der Leystraße bis zum Friedrich-Engels-Platz sowie der Vorgartenstraße werden zahlreiche Rohre verlegt.

Bagger

Die Arbeiten, bei denen auch einige Bagger im Einsatz sind, finden am Tag und in der Nacht statt, Anrainer müssen also auch mit einer gewissen Lärmbelästigung rechnen. Die gute Nachricht, zumindest für die Autofahrer, ist aber: Während der Arbeiten bleibt eine Fahrbahn der Marchfeldstraße immer frei. Allerdings wird im Plateaubereich Pasettistraße und Leystraße jeweils die halbe Straße gesperrt.

Radweg bald fertig

Die zweite größere Baustelle in der Brigittenau ist zurzeit in der Lorenz-Müller-Gasse von der Brigittenauer Lände bis zur Heiligenstädter Brücke zur Errichtung eines baulich getrennten Zweirichtungs-Radwegs: Die Ar­beiten sind bis zum 7. April geplant, eine Fahrspur bleibt für die Autofahrer auch hier erhalten.