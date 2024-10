Business Awards Hietzing: Die Stunde der Sieger!

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben gewählt – und die Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards und Medical Awards im jeweiligen Bezirk gekürt. Jetzt wurden im Amtshaus Hietzing die Preisträger aus dem 13. Bezirk geehrt.

Auch wenn der Himmel bedeckt war, die geladenen Gäste im Festsaal des Amtshaus Hietzing strahlten dafür umso mehr. Was wenig verwunderte – schließlich handelte es sich bei diesen um die beliebtesten Ärzte und Unternehmer aus dem 13. Bezirk. Mehr als 108.000 Leser des WIENER BEZIRKSBLATT gaben heuer bei den Bezirks Business- und Medical Awards wienweit ihre Stimme ab, viele davon für ihre Favoriten in Hietzing. Das macht die Bezirks Business Awards damit übrigens zur größten Publikumswahl unserer Stadt.

Karin Stepanek vom WIENER BEZIRKSBLATT freute sich über den regen Zuspruch der Leser und wies auf das, “erfreuliche Ergebnis der eben veröffentlichten Mediaanalyse hin, die bestätigt, dass das „WIENER Bezirksblatt die unangefochtenen Nummer 1 in Wien ist .“ Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert begrüßte nicht jeden Gast und Preisträger persönlich, und war „schon gespannt, welche der vielen ausgezeichneten Unternehmen in unserem wunderschönen Bezirk eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen werden.“ Er lud auch alle Hietzinger ein „im 13. Bezirk einzukaufen und die regionale Wirtschaft so zu unterstützen.“

Unterstützt wurde das Event von starken Partnern, wie der Volksbank, für die Christine Pass das Wort ergriff und stolz darauf hinwies, dass „ich seit 15 Jahren in Hietzing bin“. Und sie nützte die Gelegenheit alle einzuladen doch „jederzeit auf einen Kaffee vorbeizuschauen, denn wir schätzen das persönliche Gespräch und die ebensolche Beratung. Mit der ViennaEstate war wieder ein langjähriger Partner der Awards dabei wie auch die Wiener Wirtschaftskammer, vertreten durch Gabriele Taschler, die es freute, dass „Hietzinger Unternehmen vor den Vorhang geholt werden und dass bei diesen Awards nicht nur Traditionsunternehmen, sondern auch Newcomer geehrt werden.“ Nicht zuletzt sei der Wiener Stadtsender W24 erwähnt, der dafür sorgt, dass sich jeder von der Veranstaltung ein bewegtes Bild machen kann.

Aber nun zu den eigentlichen Stars des Abends – den Gewinnern.

Die Bezirks Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass es bei diesen alle ex aequo gewonnen und es somit nur Sieger gibt. Ausgezeichnet wurde die Klinik Hietzing. Den Award nahmen Wolfgang Huf und Andrea Sailer entgegen „stellvertretend für unsere 3.000 Mitarbeiter, die alle Großartiges leisten.“ Ausgezeichnet auch – und das im wahrsten Sinne des Wortes – das Gelenks-Zentrum Hietzing. Darüber freuten sich Alexander Zembsch und Stefan Buchleitner, die „seit 2011 spezialisiert auf Knie, Schulter und Hüfte“ sind. Der dritte Preisträger in der Runde war die Ordination Prof. Gremmel.

Die Bezirks Business Awards

Die Bezirksbusiness Awards werden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei ersteren holte sich A.M.T. den Sieg. Vertreten durch Madeleine Wagner und Johann Sommerauer wies der Bauträger auf kommende Projekte, „wie beim Roten Berg“ hin. Damit verwiesen sie Boltenstern GmbH und Helena Prinz von der Grätzlbuchhandlung Lainz „wir haben nur 23 Quadratmeter, aber die sind bis an die Decke mit Büchern gefüllt.“ auf die Plätze.

Bei den Unternehmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an die Korkisch & Partner GmbH. Entgegen genommen wurde er von Andreas Kantner und Mario Schwing, die vermuteten, dass „wir nächstes Jahr in dieser Kategorie nicht mehr antreten können. Haben wir doch schon 48 Mitarbeiter und es werden laufend mehr.“ Silber holte in dieser Kategorie das weit über die Grenzen des 13. Bezirks Restaurant Waldtzeile. Mit Bronze wurde der Fernsehdoktor Schwarz gewürdigt.

Bei den Großbetrieben ab 50 Mitarbeitern gebührte der Siegeskranz der Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgesellschaft Schönere Zukunft. Knapp geschlagen der Media Markt Hietzing wofür sich Leo Ainberger und Rozita Amani bedankten. Den 3. Platz sicherte sich der Tiergarten Schönbrunn.

Die Gewinner der Awards in Hietzing:

Bezirks Medical Awards

Klinik Hietzing

Gelenks-Zentrum Hietzing

Ordination Prof. Gremmel

Bezirks Business Awards

Kleinbetriebe

Platz: A.M.T.

2. Platz: Boltenstern GmbH

3. Platz: Grätzlbuchhandlung Lainz

Mittelbetriebe

Platz: Korkisch & Partner GmbH

2. Platz: Restaurant Waldtzeile

3. Platz: Fernsehdoktor Schwarz

Großbetriebe

Platz: Schönere Zukunft

2. Platz: Media Markt Hietzing

3. Platz: Tiergarten Schönbrunn

Und hier noch Impressionen des Ehrungsabends (alle Bilder von Sandra Oblak):