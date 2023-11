Bezirks Business Awards: Die Sieger der Leopoldstadt!

„Ich bin baff“, staunte sogar Bezirksvorsteher Alex Nikolai, der die Leopoldstadt wie seine Westentasche kennt, „was es da alles an tollen Unternehmern und Unternehmerinnen bei uns gibt.“ Die Preisverleihung für die Bezirks Business und Medical Awards in der Bezirksvertretung in der Karmelitergasse war tatsächlich eine ganz besondere: Sie zeigte einerseits die wirtschaftliche Kraft des Zweiten, andererseits aber auch sein multikulturelles Flair.

„Ich spreche neben Deutsch und Englisch auch Persisch“, erzählte die Hautärztin Dr. Leila Arfaian, eine der Gewinnerinnen der Medical Awards – sie war im Jahr 1986 vom Iran nach Österreich gekommen und heilt jetzt ihre Patienten in Wien. Auch die Siegerin bei den Kleinbetrieben hat ausländische Wurzeln: Gabriela Kucerova, die in Omas Backstube ihre Kunden mit veganen Köstlichkeiten verwöhnt, kommt aus Tschechien. „Wir alle gemeinsam können in der Leopoldstadt noch viel bewirken“, strahlte Nikolai.

Die Gewinner:

Bezirks Medical Award

Ordination Hautärztin Arfaian

Barmherzige Brüder – Gehörlosenambulanz

Haus Augarten – Häuser zum Leben

Kleinbetriebe

Platz: Omas Backstube Platz: Twin City Liner Platz: Autowerkstätte Brouschek

Mittelbetriebe

Platz: Spielwaren Heinz Platz Henriette Stadthotel Vienna Platz: Stuwer – Neues Wiener Beisl

Großbetriebe

Platz: Stadion Center Platz: Denns BioMarkt Platz: Doro – Senioren-Handys