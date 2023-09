Bezirks Business Awards: Die Sieger aus Simmering!

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben gewählt – und die Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards im jeweiligen Bezirk gekürt. An einem unvergesslichen Abend wurden am 27. September die Preisträger aus Simmering im Festsaal des Amtshauses am Enkplatz geehrt und gefeiert.

Sie dürfen sich ab sofort die beliebtesten Unternehmen im Bezirk nennen: die Gewinner der Bezirks Business Awards in den Kategorien Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Auch die Bezirks Medical Awards wurden an die engagiertesten Ärzte und Pflegeinstitutionen im 11. Bezirk vergeben. Insgesamt 108.000 Stimmen wurden abgegeben und so die Top-Unternehmen ermittelt. Freude über Zuspruch der Leser Wiener Bezirksblatt-Geschäftsführer Thomas Strachota freut sich über den regen Zuspruch der Leser und darüber, dass das Bezirksblatt dazu beitragen kann, „Gewerbetreibende vor den Vorhang zu holen.“ Auch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, der es sich auch heuer nicht nehmen ließ, persönliche Worte an die Simmeringer Wirtschaftstreibenden zu richten, war begeistert. Unterstützt wurde das Event von starken Partnern, wie der Allianz, der Wiener Wirtschaftskammer und ViennaEstate. Die Simmeringer Gewinner Bezirks Medical Award Ordination Dr. Johannes Eisenkölbl

Doctorum Primärversorgungseinrichtung

Gruppenpraxis Dr. Turgay Taskiran & Dr. Salih Varolf

Bezirks Business Award Kleinbetriebe 1. Platz: Harrys Augustin

2. Platz: Mobile Tierbestattung Kukla

3. Platz: Blumen Vogler Mittelbetriebe 1. Platz: huma eleven

2. Platz: Restaurant Hopfen & Malz

3. Platz: Motus Autocenter Großbetriebe 1. Platz: Bestattung Wien

2. Platz: Porsche Simmering

3. Platz: veloce liefert

huma eleven: Sabine Dreschkay mit BV Steinhart und Victoria Reichard von ViennaEstate Restaurant Hopfen & Malz: Alex Jungbluth und Thomas Vytesnik Ordination Dr. Johannes Eisenkölbl: Dr. Johannes Eisenkölbl Gruppenpraxis Dr. Turgay Taskiran & Dr. Salih Varol: Dr. Turgay Taskiran & Dr. Salih Varol mit BV Thomas Steinhart, WK Wien-Bezirksobfrau Marie-Louise Prinz und Victoria Reichard von ViennaEstate Doctorum Primärversorgungseinrichtung: Dr. Miran Arif, BV Thomas Steinhart und Victoria Reichard von ViennaEstate Mobile Tierbestattung Kukla: Natalia Kukla Blumen Vogler: Franz Vogler Harrys Augustin: Harald Körschner mit Ehefrau, BV Thomas Steinhart, WK Wien-Bezirksobfrau Marie-Louise Prinz und Victoria Reichard von ViennaEstate veloce liefert: Werner Pumhösel

©Sandra Oblak