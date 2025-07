Kino im Schloss: Kultfilme, Open-Air-Flair und Sommerzauber

Wenn der August in Simmering anbricht, öffnet das Kino im Schloss Neugebäude erneut seine Leinwand für Filmfans aller Altersklassen. Zwischen 31. Juli und 30. August laden Donnerstag bis Samstag Open‑Air-Abende unter dem Sternenhimmel zum Genießen und Entdecken ein.

Inmitten der historischen Mauern des Schlosses Neugebäude entsteht im Sommer ein ganz besonderer Ort. Ein Freiluftkino, das Atmosphäre, Filmkultur und Grätzelflair perfekt kombiniert. Gehostet vom Wiener Team Go! Go! Gorilla, öffnet sich jeden Donnerstag, Freitag und Samstag ein Tor ins cineastische Vergnügen. Ob Kinderfilm, Feel‑Good‑Movie oder Blockbuster‑Action – hier findet jeder Cineast sein Lieblingsgenre. Sitzgelegenheiten im Ehrenhof sorgen für entspannte Abende, während Popcorn und Drinks das Erlebnis abrunden.



Familienfreundlich und charmant

Los geht’s oft donnerstags mit Filmen für die ganze Familie. „Drachenzähmen leicht gemacht“ (31. Juli) entführt in eine magische Wikingerwelt und ist ideal für alle Altersgruppen. Wer es am Wochenende etwas ruhiger liebt, wird bei Feel‑Good‑Abenden richtig glücklich. Beispiele: „Like a Complete Unknown“ (1. August), das umjubelte Bob-Dylan-Biopic mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle oder die charmante Geschichte von „Elio“ (14. August).

Action und Popcorn-Feeling

Wenn’s spannend wird, darf richtig geklotzt werden! Am Freitag, den 2. August, zeigt man „F1® – Der Film, ein rasanter Trip in die Welt der Rennfantasie. Und für Jurassic-Genießer gehört „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ (23. August) fast schon zum Muss, perfekt für actionhungrige Abende unter freiem Himmel. Fans epischer Abenteuer werden hier garantiert nicht enttäuscht.

Feel‑Good-Movie und Kino-Liebe

Ein echtes Highlight für Filmromantiker sind die „Feel‑Good“‑Freitage: „Bridget Jones – Verrückt nach ihm“ (8. August) verspricht herzliche Momente und lustige Dialoge. Wer es klassisch mag, kommt bei der Robbie Williams-Doku „Better Man“ (29. August) auf seine Kosten – ein musikalisches Kinovergnügen mit echtem Star-Appeal.

Warum ihr vorbeischauen solltet

Das Kino im Schloss Neugebäude vereint historischen Charme mit sommerlicher Leichtigkeit. Die familiäre Atmosphäre im alten Schlossgarten, die vielseitige Programmgestaltung (Kinder, Feel‑Good, Blockbuster) und die gute Erreichbarkeit (U3 bis Simmering, Parkplätze vor Ort) machen es zum idealen Treffpunkt für Filmfans. Ob Date‑Location, Familienausflug oder Genießerabend – das Open‑Air-Kino lässt den August in Simm­ering so richtig leuchten.

Infos:

Otmar‑Brix‑Gasse 1, 1110 Wien

Tickets € 12,– / ermäßigt € 10,– (Do: Kinder € 8,–)

Do., ab 20.15 Uhr, Fr.+Sa., ab 21 Uhr

Hunde herzlich willkommen!

Mehr zum Programm & Reservierung: gogogo.at/kinoimschloss