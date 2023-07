Donauinsel: Countdown für Beachvolleyball-EM!

Dieses Jahr ist es für alle Beachvolleyball-Fans wieder soweit: Die Insel ruft! Nach einer mehrjährigen Pause findet das größte Sommersport-Event der Stadt wieder an seinem ursprünglichen Austragungsort statt. Vom 2. bis 6. August werden 64 Teams um die Krone des europäischen Beachvolleyballs kämpfen.

Die Durchführung dieses Mega-Sportevents ist eine wahre logistische Meisterleistung. Rund 100 Mitarbeiter arbeiten daran, das knapp 50.000 m² große Event-Areal fit für den erwarteten Zuschaueransturm zu machen. Hierfür werden unglaubliche 1000 Tonnen Sand benötigt, um den Inselabschnitt in eine erstklassige Beachvolleyball-Anlage zu verwandeln. Auf dem größten Sportplatz des Turniers, dem Center-Court, sorgen bis zu 5.300 Fans für eine ausgelassene Stimmung und die größte Sportparty des Sommers.

Wien als internationale Sportmetropole

„Nach zwei tollen Jahren auf dem Heumarkt gab es für uns ein ganz klares Ziel und ein Motto, das auch als Triebfeder diente: Back to the Island“, sagt Veranstalter Hannes Jagerhofer. „Jetzt können wir den besten Teams und den besten Fans wieder die große Bühne bieten, die sie verdienen.“ „Wien ist eine international ausgewiesene Sportmetropole. Das beweist nicht nur die kürzlich stattgefundene 3×3-Basketball-Weltmeisterschaft, sondern insbesondere jetzt auch die Beachvolleyball-EM. Damit schaffen wir es, Spitzensport für alle Wiener erlebbar zu machen. Das macht nicht nur Freude, sondern motiviert, auch selbst sportlich aktiv zu sein“, so Sportstadtrat Peter Hacker.

112 Matches in vier Tagen

Ähnlich intensiv wie das Aufbauprogramm ist auch der Turnierverlauf: 32 Damen- und 32 Herrenteams spielen dann an vier Wettbewerbstagen um EM-Gold und je 100.000€ Preisgeld.

Spielplan Damen:

Gruppenspiele: Mittwoch, 02. August

Zwischenrunde und Achtelfinali: Donnerstag, 03. August

Achtel- und Viertelfinali: Freitag, 04. August

Halbfinal- und Finalspiele: Samstag, 05. August

Spielplan Herren:

Gruppenspiele: Donnerstag, 03. August

Zwischenrunde und Achtelfinali: Freitag, 04. August

Viertelfinali: Samstag, 05. August

Halbfinal- und Finalspiele: Sonntag, 06. August

Alle weiteren Informationen rund um die Beachvolleyball EM unter: www.beachvolleyball.at