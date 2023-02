Begrünungsoffensive der Seestadt geht weiter

Die Seestadt Aspern, eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas, soll bis 2030 mehr als 25.000 Menschen ein neues Zuhause bieten. Die Planungen für das Megaprojekt begannen bereits in den 2000ern. Um auf die Auswirkungen des Klimawandels zu reagieren, setzt die Stadt Wien auf eine intensive Nachbegrünung der Seestadt – das WIENER BEZIRKSBLATT berichtete.

Lebensqualität

(C) PID/Fürthner: Planungsstadträtin Ulli Sima und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

„Die Begrünungsmaßnahmen vom Vorjahr im Entree der Seestadt zeigen, wohin die Reise geht: Raus aus dem Asphalt, mehr Begrünung, mehr Bäume und Cooling“, so Planungsstadträtin Ulli Sima. Nachdem im Vorjahr der Wangari-Maathai–Platz und Simone-de-Beauvoir–Platz Begrünt wurden, startet dieses Jahr die Begrünungsoffensive rund um den Eva-Maria-Mazzucco-Platz im Seeparkquartier. Damit sollen weitere 1.100m² entsiegelt werden. „Mit der zusätzlichen Begrünung steigern wir die Lebensqualität in der Seestadt Aspern, einem der modernsten Stadtentwicklungsgebiete Europas und ich freue mich, dass die Maßnahmen so rasch spürbar sind,“ zeigt sich Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy begeistert.

Bäume und Beete

Plan zur Begrünungsoffensive Seestadt

Für ein positives Mikroklima sollen 9 Grünbeete und 12 XXL-Bäume sorgen. Die Bäume sind allesamt über 30 Jahre alt und sollen mit ihren großen Kronen von Anfang an Schatten spenden. Um insbesondere in den heißen Sommermonaten für zusätzliche Abkühlung zu sorgen, werden vier Wasserspielflächen mit Wassersprühdüsen mit einer Gesamtfläche von 250 Quadratmetern installiert. Zudem wird ein neuer Trinkbrunnen errichtet. Mit Wasserspielen und Sitzplätzen soll der Platz zum Spielen und Verweilen einladen.